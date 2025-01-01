Меню
Маугли
Билеты от 550₽
Киноафиша Маугли

Спектакль Маугли

Постановка
Детский театр эстрады 6+
Возраст 6+
Билеты от 550₽

О спектакле

Маугли: новая интерпретация классической истории

В детском театре эстрады пройдет спектакль по известной сказке о Маугли. В центре сюжета — маленький человеческий детёныш, оказавшийся среди волков. Это история о дружбе, отваге и преодолении трудностей, которая обретает новую жизнь на сцене.

Оригинальный музыкальный материал

Спектакль порадует зрителей свежими и оригинальными музыкальными композициями. Лирические мелодии гармонично сочетаются с динамичными номерами в стилистике рэпа и хип-хопа. Это сделает шоу привлекательным для современных детей, которые смогут узнать знакомые сюжеты в новых звучаниях.

Тема дружбы и храбрости

Джунгли полны опасностей, особенно для уязвимого детеныша. Но с верными друзьями рядом, никогда не стоит сдаваться. Спектакль показывает, как любовь и поддержка способны помочь преодолеть любые преграды.

Приходите в детский театр эстрады, чтобы увидеть, как классическая история обретает новые краски и звучание! Не упустите возможность насладиться уникальным театральным представлением с современным музыкальным оформлением.

Исполнители
Овсянников В

Купить билет на спектакль Маугли

Январь
24 января суббота
12:00
Детский театр эстрады Москва, Бауманская, 32, стр. 1
от 550 ₽

Фотографии

Маугли Маугли Маугли Маугли Маугли Маугли Маугли

