Спектакль Маугли

Спектакль для детей «Маугли» в Театральном центре «На Страстном»

Мы откроем «Книгу джунглей» и расскажем вам удивительную историю о Маугли — человеческом детёныше, вскормленном волками. Этот спектакль научит детей тому, что все существа на планете, независимо от их происхождения, имеют право на жизнь и любовь.

Захватывающее путешествие в джунгли

Отправляйтесь вместе с нами в захватывающее путешествие, где вам встретятся храбрый Маугли, мудрая Багира, дружелюбный Балу, коварный Шерхан и другие герои сказки Редьярда Киплинга. Здесь правят законы чести и дружбы, а добро всегда побеждает зло!

Пластика, музыка и танец

Пластика, музыка и танец помогут артистам Щёлковского театра донести до зрителей эту замечательную историю. Зрители перенесутся в далёкую и загадочную Индию, погружаясь в её волшебные сказки.

Не упустите возможность принять участие в этом волшебном приключении, которое станет незабываемым для зрителей всех возрастов!