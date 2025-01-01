Меню
Маугли
Киноафиша Маугли

Спектакль Маугли

6+
Режиссер Екатерина Кузина
Продолжительность 1 час 15 минут
Возраст 6+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Спектакль для детей «Маугли» в Театральном центре «На Страстном»

Мы откроем «Книгу джунглей» и расскажем вам удивительную историю о Маугли — человеческом детёныше, вскормленном волками. Этот спектакль научит детей тому, что все существа на планете, независимо от их происхождения, имеют право на жизнь и любовь.

Захватывающее путешествие в джунгли

Отправляйтесь вместе с нами в захватывающее путешествие, где вам встретятся храбрый Маугли, мудрая Багира, дружелюбный Балу, коварный Шерхан и другие герои сказки Редьярда Киплинга. Здесь правят законы чести и дружбы, а добро всегда побеждает зло!

Пластика, музыка и танец

Пластика, музыка и танец помогут артистам Щёлковского театра донести до зрителей эту замечательную историю. Зрители перенесутся в далёкую и загадочную Индию, погружаясь в её волшебные сказки.

Не упустите возможность принять участие в этом волшебном приключении, которое станет незабываемым для зрителей всех возрастов!

Ноябрь
3 ноября понедельник
12:00
Театральный центр «На Страстном» Москва, Страстной б-р, 8а
от 1000 ₽

Фотографии

