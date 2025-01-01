Меню
Маугли
Билеты от 1800₽
Киноафиша Маугли

Спектакль Маугли

6+
Режиссер Петр Жихарев
Продолжительность 1 час 20 минут, без антракта
Возраст 6+
Билеты от 1800₽

О концерте/спектакле

Спектакль «Маугли» в Системном Московском Театре

Системный Московский Театр рад представить вашему вниманию спектакль «Маугли», основанный на известном произведении Редьярда Киплинга «Книга Джунглей». Эта знакомая история обретает новые смыслы в интерпретации молодой труппы театра.

Неоновая атмосфера джунглей

Спектакль выделяется своей яркой визуальной составляющей: все костюмы, грим и прически выполнены в неоновых цветах, что создаёт эффект буйства красок и погружает зрителя в атмосферу индийских джунглей.

Пластическая хореография

Спектакль наполнен пластикой и хореографией, автором которой являются участницы труппы Анастасия Кудрявцева и Николетта Суворова. Зрителям предлагается интерпретация, где звери становятся метафорой низших каст в индийском обществе, а повадки животных помогают раскрыть характер человека, оторванного от цивилизации.

Музыкальное сопровождение

Необычное музыкальное оформление включает хип-хоп и фонк, что создаёт динамичный и живой ритм. Здесь вам предстоит увидеть обезьян, танцующих под уличные хиты, и ощутить зловещую атмосферу, когда на сцене появляется тигр Шер-Хан.

Эмоции и метафоры

«Маугли» — это не просто история, рассказанная словами. Это спектакль, который воздействует на зрителя через хореографию, эмоции и звуки. На протяжении всего действия главный герой сталкивается с раскрытием окружающего мира, особенно после встречи с девушкой из высшей касты. Этот переход находит свое выражение в смене звериной пластики на человеческие движения.

Актерский состав

  • Маугли - Вялов Артём
  • Балу - Капустина Анна
  • Багира - Суворова Николетта
  • Шер-Хан - Деркачёва Мария
  • Табаки - Тубли Софья
  • Королева Луи - Самигуллина Влада
  • Ракша - Кудрявцева Анастасия
  • Акела - Фёдоров Даниил
  • Девушка - Дроздова Дарья
  • Белый Клобук - Галасина Дарина
  • Каа - Дубовенко Владислав

Приглашаем вас в незабываемое путешествие по неоновым джунглям Индии. Не упустите возможность увидеть этот уникальный спектакль!

Расписание

20 сентября
КЦ «Хитровка» Москва, Подколокольный пер., 8, стр. 2
15:00 от 1800 ₽

Фотографии

Маугли Маугли Маугли Маугли Маугли

