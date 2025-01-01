Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Маугли
Киноафиша Маугли

Спектакль Маугли

Постановка
Новый театр кукол 6+
Режиссер Наталья Пахомова
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Спектакль "Маугли": Погружение в мир джунглей

Приглашаем вас на захватывающее театральное представление "Маугли", основанное на знаменитых историях Редьярда Киплинга. Спектакль перенесет зрителей в дремучие индийские джунгли, где разворачивается удивительная история о детёныше, воспитанном стаей волков.

Сюжет и персонажи

Главный герой, Маугли, представляет собой символ свободы и борьбы за выживание. Он сталкивается с яростным противоборством Человека и тигра, что становится важным моментом в его жизни. Наставничество лесной братии основано на справедливости и дружбе, что делает эту историю актуальной для всех поколений.

Интересные факты

Истории о Маугли были написаны Киплингом для своей дочери, и с тех пор они завоевали сердца читателей по всему миру. "Книга джунглей" была опубликована в 1894 году и с тех пор неоднократно экранизировалась и адаптировалась для театра. Спектакль "Маугли" — это возможность вновь пережить магию этих сказок на сцене.

Не пропустите!

Не упустите шанс увидеть этот потрясающий спектакль, который обещает захватить дух и оставить незабываемые впечатления. Подробности о датах и билетах можно узнать на сайте театра.

Купить билет на спектакль Маугли

Помощь с билетами
В других городах
Октябрь
16 октября четверг
17:00
Новый театр кукол Краснодар, Ставропольская, 130
от 500 ₽

В ближайшие дни

Кошкин дом
0+
Детский Кукольный
Кошкин дом
18 сентября в 17:00 Новый театр кукол
от 500 ₽
Метод Гронхольма
18+
Драма
Метод Гронхольма
13 ноября в 18:30 Краснодарский театр драмы им. Горького
от 1200 ₽
12+
Музыка
Первый бал Наташи Ростовой
1 ноября в 18:00 Дворец искусств «Премьера»
от 500 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше