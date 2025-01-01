Спектакль «Маугли» в ТЮЗе Брянцева

Театральный фестиваль «Школьная классика» с радостью рекомендует школьникам посетить спектакль «Маугли», основанный на знаменитой «Книге джунглей» Редьярда Киплинга. Это удивительная история о Маугли — человеческом детёныше, вскормленном волками. Она учит нас тому, что все существа на планете, независимо от их происхождения, имеют право на жизнь и любовь.

Погружение в джунгли

Приглашаем вас в захватывающее путешествие по джунглям, где вас встретят храбрый Маугли, мудрая Багира, дружелюбный Балу, коварный Шер Хан и другие яркие персонажи сказки. В этом мире правят законы чести и дружбы, а добро всегда побеждает зло!

Творческая команда

Спектакль представлен артистами Щёлковского театра, которые с помощью пластики, музыки и танца расскажут эту волшебную историю. Зрители смогут перенестись в далёкую и загадочную Индию и окунуться в её сказочную атмосферу.

Не упустите возможность!

Не пропустите этот увлекательный спектакль — он станет отличным поводом для обсуждения важнейших тем дружбы, любви и уважения к окружающим. Мы ждем вас на нашем представлении!