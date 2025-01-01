Спектакль Маугли

Как современный Маугли, наш юный герой Стёпа живёт в затерянном мире виртуальной реальности, игнорируя чудеса окружающего мира. Его родители пытаются вернуть его к реальной жизни через походы и занятия спортом, но все попытки терпят неудачу. В зоопарке, полном удивительных животных, Стёпа остаётся невидимкой, поглощённый своей игрой.
Однако, что произойдёт, когда вся семья решит стать частью «Книги Джунглей»? Они отправляются в захватывающее путешествие, где виртуальные и реальные миры переплетутся. Это трогательная и поучительная история о том, что настоящие приключения происходят в реальной жизни, а семья — это настоящая поддержка и опора.
Не упустите возможность увидеть этот спектакль, который станет настоящим семейным событием!