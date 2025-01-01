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Маугли
Билеты от 1500₽
Киноафиша Маугли

Спектакль Маугли

Постановка
Театр на Басманной. Малая сцена 0+
Продолжительность 1 час 5 минут, без антракта
Возраст 0+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Семейные приключения в мире виртуальной реальности

Как современный Маугли, наш юный герой Стёпа живёт в затерянном мире виртуальной реальности, игнорируя чудеса окружающего мира. Его родители пытаются вернуть его к реальной жизни через походы и занятия спортом, но все попытки терпят неудачу. В зоопарке, полном удивительных животных, Стёпа остаётся невидимкой, поглощённый своей игрой.

Путешествие в «Книгу Джунглей»

Однако, что произойдёт, когда вся семья решит стать частью «Книги Джунглей»? Они отправляются в захватывающее путешествие, где виртуальные и реальные миры переплетутся. Это трогательная и поучительная история о том, что настоящие приключения происходят в реальной жизни, а семья — это настоящая поддержка и опора.

Интересные факты о спектакле

  • Спектакль основан на классическом произведении Редьярда Киплинга, адаптированном для современных зрителей.
  • В постановке используются элементы мультимедиа, что делает её особенно привлекательной для молодежной аудитории.
  • Зрители смогут увидеть не только живых актёров, но и анимацию, которая оживит мир джунглей.

Не упустите возможность увидеть этот спектакль, который станет настоящим семейным событием!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
5 октября
Театр на Басманной. Малая сцена Москва, Н.Басманная, 25/2, стр. 2
12:00 от 1500 ₽

В ближайшие дни

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Иммерсивный
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19 августа в 19:30 Иммерсивный театр «Морфеус»
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16 ноября в 19:00 ДК им. Зуева
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