Спектакль "Маугли" по Киплингу на сцене Театра Булгакова

Системный Московский Театр с гордостью представляет спектакль “Маугли” по мотивам знаменитого произведения Редьярда Киплинга “Книга Джунглей”. Знакомая история обретает новые смыслы благодаря свежему прочтению молодой труппы театра.

Яркое визуальное оформление

Спектакль радует глаз неоновыми цветами костюмов, грима и причёсок. Джунгли Индии превращаются в настоящее буйство красок. Каждый элемент визуального оформления создает уникальную атмосферу, погружая зрителей в волшебный мир.

Пластика и хореография

Проект имеет ярко выраженный пластический характер. Обилие хореографии, созданной актрисами Анастасией Кудрявцевой и Николеттой Суворовой, делает спектакль динамичным и захватывающим. Звери, обитающие в джунглях, становятся метафорой низших каст, существующих в Индии. Через звериные повадки мы наблюдаем, как ведёт себя человек, оторванный от привычной цивилизации.

Путешествие Маугли

В процессе повествования, через пластические решения, где звериная пластика сменяется человеческой, главный герой, Маугли, осознает, что мир вокруг него вовсе не такой, каким он его представлял в детстве. Особенно это проявляется, когда он встречает девушку из высшей касты.

Музыкальное сопровождение

Спектакль также удивляет музыкальным сопровождением. Вы увидите обезьян, танцующих под хип-хоп, а также зловещий план тигра Шер-хана под популярный сейчас среди молодежи фонк. Динамика и активный неоновый свет делают каждую сцену незабываемой.

Приглашаем в незабываемое путешествие

“Маугли” от Системного Московского Театра — это история, рассказываемая не только словами, но и всем человеческим телом, эмоциями и звуками. Приходите к нам, если хотите отправиться в незабываемое путешествие по неоновым джунглям Индии!