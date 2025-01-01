Меню
Маугли
Киноафиша Маугли

Спектакль Маугли

0+
Возраст 0+

О концерте/спектакле

 Путешествие в джунгли вместе с любимым героем

«Маугли» – это захватывающий спектакль о мальчике, воспитанном в дикой природе, который учится понимать законы джунглей и находить свой путь между двумя мирами. Постановка обещает увлекательное путешествие, полное ярких эмоций и важных уроков.

История дружбы и поиска себя

В этой яркой интерпретации известной истории юные зрители станут свидетелями удивительных приключений Маугли. Пластичные актёры превращаются в грациозную пантеру Багиру, мудрого медведя Балу, коварного тигра Шер-Хана и других обитателей джунглей. На сцене создаётся настоящий мир дикой природы, который погружает зрителей в атмосферу захватывающих событий.

Ценности, которые мы уносим с собой

Спектакль не только развлекает, но и учит важным жизненным ценностям: верности, храбрости и умению отличать добро от зла. Дети вместе с Маугли познают законы джунглей, которые удивительным образом перекликаются с законами человеческого общества. Эти уроки становятся особенно актуальными в современном мире.

Яркие детали и динамика

Яркие костюмы, динамичные танцевальные номера и захватывающий сюжет не оставят равнодушным ни одного зрителя. Постановка гарантирует незабываемые впечатления для всей семьи.

Не упустите возможность!

Подарите своему ребёнку возможность увидеть одну из самых красивых историй о дружбе, верности и взрослении. Спектакль «Маугли» – это шанс для маленьких зрителей окунуться в волшебный мир, где природа и человек живут в гармонии.

В других городах

Краснодар, 28 сентября
Театр-школа «Артист» Краснодар, Клубная, 14
18:00 от 400 ₽

Фотографии

