Матушкина куколка
Билеты от 1500₽
Матушкина куколка

Спектакль Матушкина куколка

Постановка
Театр РОСТА 6+
Продолжительность 60 минут
Возраст 6+
Билеты от 1500₽

О спектакле

Интерактивный спектакль для детей «Матушкина куколка»

Приглашаем маленьких зрителей в волшебный мир кукол и игрушек! Спектакль «Матушкина куколка», созданный в сотрудничестве с Детским музеем Н. A. Ямщиковой и Лабораторией социокультурных образовательных практик МГПУ, подарит уникальный опыт.

Что вас ждет?

Это интерактивное мероприятие, где дети могут стать не просто зрителями, а участниками спектакля. Музейная коллекция «Бабушкина комната», предоставленная музеем и лабораторией, поможет превратить обычные вещи в настоящих артистов настольного крестьянского кукольного театра. Актрисы-рассказчицы помогают зрителям создавать облики героев сказки, помещая их в атмосферу творческого взаимодействия.

Мастер-класс

После представления, следуйте на мастер-класс, где все желающие смогут под руководством актрисы и театрального педагога создать своих собственных народных кукол. Это замечальная возможность научиться искусству народного творчества!

Для кого?

Спектакль будет интересен детям от 7 до 15 лет, а также их семьям и детским группам. Мы уверены, что любители театра и интерактивных игр найдут радость и вдохновение в этом уникальном представлении.

Продолжительность

Спектакль продолжается 1 час, а мастер-класс по народной кукле также займет 1 час.

Мероприятие пройдет в книжном клубе «Гиперион». Не пропустите возможность провести незабываемый вечер с театром и куколками!

Купить билет на спектакль Матушкина куколка

Март
5 марта четверг
16:00
Театр РОСТА Москва, Прохладная, 28
от 1500 ₽

