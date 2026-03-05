Интерактивный спектакль для детей «Матушкина куколка»

Приглашаем маленьких зрителей в волшебный мир кукол и игрушек! Спектакль «Матушкина куколка», созданный в сотрудничестве с Детским музеем Н. A. Ямщиковой и Лабораторией социокультурных образовательных практик МГПУ, подарит уникальный опыт.

Что вас ждет?

Это интерактивное мероприятие, где дети могут стать не просто зрителями, а участниками спектакля. Музейная коллекция «Бабушкина комната», предоставленная музеем и лабораторией, поможет превратить обычные вещи в настоящих артистов настольного крестьянского кукольного театра. Актрисы-рассказчицы помогают зрителям создавать облики героев сказки, помещая их в атмосферу творческого взаимодействия.

Мастер-класс

После представления, следуйте на мастер-класс, где все желающие смогут под руководством актрисы и театрального педагога создать своих собственных народных кукол. Это замечальная возможность научиться искусству народного творчества!

Для кого?

Спектакль будет интересен детям от 7 до 15 лет, а также их семьям и детским группам. Мы уверены, что любители театра и интерактивных игр найдут радость и вдохновение в этом уникальном представлении.

Продолжительность

Спектакль продолжается 1 час, а мастер-класс по народной кукле также займет 1 час.

Мероприятие пройдет в книжном клубе «Гиперион». Не пропустите возможность провести незабываемый вечер с театром и куколками!