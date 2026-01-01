Фестиваль «Матушка Земля» в Петербурге

Фестиваль «Матушка Земля» — это масштабное событие, которое пройдет в Севкабель Порту. Он объединит музыку, гастрономию, моду, дизайн и летнюю атмосферу Петербурга в одном пространстве. Это не просто ярмарка или маркет, а настоящий двухдневный праздник с разнообразной программой.

Что ждет гостей?

Десятки российских брендов в области моды, украшений, косметики и гастрономии.

Дегустации, мастер-классы и конкурсы.

Народные игры, флешмобы, хороводы и тематические перформансы.

Подарки и розыгрыши от партнеров.

Фестиваль предлагает современное переосмысление русской культуры и традиций. На сцене выступят как известные, так и начинающие артисты, которые через музыку представят уникальные интерпретации русской эстетики.

Артисты фестиваля

Среди участников фестиваля будет:

Vlada Miravi — яркая исполнительница, соединяющая современное звучание с русской культурной эстетикой. Её трек «Воля» на всех платформах набрал более 19 миллионов прослушиваний.

Группа «Ягода» — музыкальный проект с неповторимым вокалом Юлии Кошкиной, использующий этнические мотивы и сочетание народных и современных инструментов.

ТурбоБэнд — кавер-группа, известная мощной энергетикой и разнообразным репертуаром.

«Красивые Пляжи» — полуфиналисты шоу «Битва каверов» на СТС, создающие яркие музыкальные мэшапы.

Хор LAB 440 Гц и Допустим Хор — коллективы, которые также порадуют зрителей своими выступлениями.

Фестиваль завершит выступление группы Oligarkh, которая переосмысливает народную эстетику через электронную музыку и современные музыкальные формы.

«Матушка Земля» — это фестиваль, который демонстрирует современную Россию: стильную, музыкальную, вкусную и живую.