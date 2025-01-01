Меню
Матросская тишина
Матросская тишина

Спектакль Матросская тишина

16+
Продолжительность 2 часа 10 минут
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Спектакль по пьесе Александра Галича — о любви, мечте и подвиге

«Матросская тишина» по пьесе Александра Галича — это история о мечте и любви во всех ее проявлениях: от чистой и робкой до эгоистичной и безнадежной. Но главное, это рассказ о безграничной любви отца к сыну, любви, приводящей к саморазрушению, эгоизму, но и к взаимному прощению через боль и утрату.

Сюжет спектакля: личное и вечное

Пьеса также поднимает вопросы любви к своей родине — через малую родину, через близкие и простые вещи, — а еще о личном подвиге маленького человека на фоне огромной войны. Это история о людях, для которых простые истины и искренняя привязанность становятся ключом к осмыслению своей жизни.

Глубина образов и острота тем

В спектакле переплетаются острые темы человеческих отношений и глубокий смысл, который не оставит равнодушным ни одного зрителя. Режиссер и актеры представляют многослойные образы, создавая искреннюю и волнующую атмосферу, близкую каждому, кто не боится задать себе вопрос о смысле любви, семьи и Родины.

Расписание

