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Матросская тишина
Киноафиша Матросская тишина

Спектакль Матросская тишина

16+
Возраст 16+

О спектакле

О спектакле

«Матросская тишина» — глубокая и проникновенная драма, в которой исследуются темы человеческой судьбы, выбора и ответственности. В центре сюжета — жизнь людей, оказавшихся в сложных жизненных ситуациях, их внутренние конфликты и борьба за свои идеалы.

О постановке

Режиссёр Борис Лагода известен своим умением раскрывать сложные человеческие эмоции и создавать на сцене атмосферу, проникающую в самые глубины души зрителя. Его постановка «Матросской тишины» отличается глубоким психологизмом и вниманием к деталям.

Почему стоит посетить

Этот спектакль — не просто театральное представление, а настоящее погружение в мир человеческих переживаний и размышлений. Постановка обещает вызвать сильные эмоции и оставить глубокий след в сердцах зрителей. Не пропустите возможность увидеть эту замечательную пьесу и насладиться высоким искусством театра.

Режиссер
Борис Лагода
В ролях
Борисов Юрий Михайлович
Бурмистрова Анастасия Александровна
Дягилева Анастасия Андреевна
Егорова Дарья Алексеевна
Кишева Екатерина Сергеевна

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19:00
Рязанский театр драмы Рязань, Театральная пл., 7а
от 500 ₽

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