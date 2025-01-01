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Матрос. КазанкаФест
Киноафиша Матрос. КазанкаФест

Матрос. КазанкаФест

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О концерте/спектакле

Международный парусный фестиваль в Казани

Приглашаем вас на Международный парусный фестиваль в Казани, где ветер и музыка объединяются, создавая атмосферу свободы. Этот уникальный фестиваль позволит вам увидеть город с новой стороны — с воды!

Особенность билета

Приобретая билет на фестиваль, вы получите:

  • Приоритетный вход на все площадки
  • Билет на вечеринку в секретной локации (18+)
  • Мерч от «КазанкаФест»

Что вас ждет на фестивале?

Кинотеатр под открытым небом

Наслаждайтесь лучшими фильмами о море и приключениях. Программа включает культовые ленты, которые перенесут вас в мир морских просторов и незабываемых путешествий.

Музыкальная программа

Зажигательные выступления артистов подарят вам незабываемые эмоции. Позвольте себе погрузиться в атмосферу музыки и веселья — каждый концерт станет уникальным событием!

Лекции и мастер-классы

Узнайте больше об отдыхе на воде, парусном спорте, навигации и морских традициях от экспертов и профессионалов. Эти мероприятия не только информативны, но и вдохновляют на новые приключения.

Прогулки на яхтах и другие водные активности

Станьте участником захватывающего приключения на Казанке. Прокатитесь на яхте и насладитесь красотой водных просторов Казани с уникальной перспективы.

Фудкорт и ярмарка

Попробуйте тематические блюда и познакомьтесь с уникальными мастерами города. Фудкорт предложит разнообразие вкусов, которые порадуют даже самых взыскательных гурманов.

Вечеринка в секретной локации

Не пропустите возможность окунуться в атмосферу загадки и веселья на нашей вечеринке в секретной локации. Подробности будут объявлены позже!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Казань, 2 августа
Пляж «Нижнее Заречье» Казань, Пролетарская
07:00 от 2000 ₽
Казань, 3 августа
Пляж «Нижнее Заречье» Казань, Пролетарская
07:00 от 2000 ₽

В ближайшие дни

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31 июля в 20:00 Гадкий койот
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Гарри Поттер: Оркестр Sonorus
5 октября в 16:00 Филармония им. Тукая
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