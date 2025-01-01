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Матреша
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Спектакль Матреша

Постановка
Театральное пространство свободы
Режиссер Алексей Тетюев

О концерте/спектакле

Иммерсивный спектакль по мотивам романа Ф. М. Достоевского «Бесы»

В центре внимания нового спектакля — Николай Ставрогин, персонаж, бросивший вызов Богу и выбравший путь полной вседозволенности. Но сможет ли он действительно жить без веры? Какова цена человеческой души, лишенной Бога? И что же движет таким человеком?

Страх как главный мотив

Страх — это то, что преследует Ставрогина, выжигая жизнь и превращая её в невыносимое существование. Главный герой оказывается в ловушке, блуждая по бескрайнему лабиринту собственных страхов и грехов. Для него существует лишь один выход — прощение.

Парадокс веры

Интересный парадокс заключается в том, что как бы далеко человек ни уходил от веры, он в конечном итоге возвращается к ней. Этот внутренний конфликт становится основой сюжета и предоставляет зрителям возможность задуматься о своей жизни и о том, что значит быть человеком.

Интересные факты о спектакле

  • Спектакль вдохновлён классическим произведением Фёдора Достоевского «Бесы».
  • Режиссёр — известный театральный деятель, который ранее ставил спектакли на основе других литературных шедевров.
  • Зрители смогут увидеть уникальную сценографию, отражающую внутренний мир главного героя.

Не упустите возможность погрузиться в глубокие философские размышления о вере, страхе и прощении. Ждем вас в театре!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Челябинск, 16 августа
Театральное пространство свободы Челябинск, Свободы, 2, корп. 10
19:00 от 800 ₽
Челябинск, 17 августа
Театральное пространство свободы Челябинск, Свободы, 2, корп. 10
19:00 от 800 ₽

Фотографии

Матреша Матреша Матреша Матреша Матреша Матреша Матреша

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