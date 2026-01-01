Спектакль Матренин двор

Спектакль по рассказу А. Солженицына «Матренин двор» в театре Пушкина

В Малом зале театра Пушкина состоится спектакль по рассказу Александра Солженицына «Матренин двор». Это история о судьбах людей, столкнувшихся с разлукой и стремлением примирить долг с любовью. Режиссёр Борис Плоских, который также исполняет роль председателя колхоза, отмечает, что спектакль раскрывает различные аспекты любви, включая любовь к родине и природе. Главную роль — Матрену — исполняет заслуженная артистка России Галина Саламатова. Ее героиня символизирует Россию глазами автора.

Сюжет и философия

Он и она были созданы друг для друга. Судьбой им было предназначено испытать разлуку, которая оказалась невыносимой. Как же согласовать в себе долг и любовь?

Как утверждает Борис Плоских: «Мы старались вычленить из рассказа то, что помогает в жизни любому человеку. Это любовь. Каждый рано или поздно задает себе вопросы: «Для чего я родился?», «Что я делаю в этой жизни?». Но среди этих вопросов есть еще один: «Что такое любовь?». И если эти темы раскрыть, то оказывается, что любовь — это не только чувства между мужчиной и женщиной, но и любовь к родине, к родителям, к природе. Возможно, кто-то придет к такой формуле: любовь = жизнь. То есть там, где есть любовь, там и жизнь, а там, где любви нет, нет и жизни.»

Создание атмосферы

Спектакль представляет собой полноценное психологическое исследование образа. Артисты глубоко интерпретируют непростой текст Солженицына, создавая у зрителя ощущение полного погружения в атмосферу деревенского быта послевоенного времени.

Галина Саламатова описывает свою героиню: «Матрена отнюдь не святая. Ей присущи обиды и осуждения, но они недолги и неглубоки. Уходя с головой в работу, она легко отпускает их. «Матренин двор» — это не конкретно двор, где у Матрены жила коза и колченогая кошка. Это образ России, каким его видит Матрена. Некоторые утверждают, что Солженицын не любил русский народ. Я не согласна. Хотя он и был диссидентом, но если бы не любил россиян, он бы не описывал Матрена с такой правдой и болью.»

Интимная атмосфера выступления

Спектакль проходит в уютном Малом зале театра Пушкина. Благодаря небольшому пространству и умелой работе света и звука, зрители могут по-настоящему ощутить все эмоции, которые переживают герои рассказа.