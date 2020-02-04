«Материнское сердце» в БДТ им. Товстоногова: Путешествие через судьбы

Спектакль - лауреат «Золотой Маски»

Спектакль «Материнское сердце» Большого драматического театра имени Г.А. Товстоногова удостоился специальной премии жюри «Золотой Маски – 2023» за создание проникновенного образа русской женщины в исполнении народной артистки Нины Усатовой. Этот спектакль — живая история о материнской любви, силе духа и пути, полном встреч и испытаний.

Сюжет: Путешествие Авдотьи Громовой

В центре сюжета — Авдотья Громова, простая русская женщина, которая отправляется на стареньком мотоцикле в далёкое путешествие через всю страну, чтобы спасти своего сына от тюрьмы. На протяжении всего пути она встречает самых разных людей, каждый из которых сталкивается со своими трудностями. Сердце Авдотьи, полное доброты и сочувствия, готово помочь каждому, но вопрос остаётся: сможет ли она спасти своего сына?

Источники вдохновения: Шукшин, Рерих и Прутков

Сценарий спектакля основан на рассказах Василия Шукшина, таких как «Материнское сердце», «Осенью», «Нечаянный выстрел», «Забуксовал», «Как мужик переправлял через реку волка, козу и капусту», «Далекие зимние вечера», «На кладбище» и «Залетный». В постановку также включены тексты Николая и Елены Рерих, а также стихотворения Козьмы Пруткова. Эти произведения помогают создать атмосферу глубокой эмоциональной связи между зрителями и героями, передавая всю сложность и красоту человеческих судеб.

Образ русской женщины

Нина Усатова воплощает на сцене образ женщины, в котором сочетаются сила, нежность и всепрощающая любовь. Её Авдотья — это собирательный образ русской матери, которая ради спасения своих детей готова преодолеть любые преграды. Спектакль «Материнское сердце» — это история не только о пути матери, но и о духовном путешествии, которое трогает до глубины души и заставляет задуматься о важности семьи, любви и сострадания.