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Материнское поле
Билеты от 700₽
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Спектакль Материнское поле

Постановка
Филиал Театра им. Пушкина 12+
Продолжительность 1 час 10 минут, без антракта
Возраст 12+
Билеты от 700₽

О концерте/спектакле

Пластическая драма Сергея Землянского по одноименной повести Чингиза Айтматова

 

Режиссёр Сергей Землянский представляет спектакль, вдохновлённый повестью Чингиза Айтматова «Материнское поле». Это уникальная пластическая постановка, где движение, жест и танец заменяют слова, создавая обрядовое действо, наполненное глубокими эмоциями и символизмом.

Семья как центр вселенной

Главная тема спектакля — семья, её уклад, традиции и уязвимость перед временем и обстоятельствами. Герои — Мать, Отец, Дети и сама Земля — сталкиваются с Войной, которая разрушает их идиллию, оборачиваясь болью утрат и осознанием ценности семейных связей.

Актуальность вопросов

Землянский поднимает вопросы, которые резонируют с современностью: что значит для нас «Отчий дом» сегодня? Почему мы забываем о традициях, которые связывают поколения? Что происходит, когда цепь семейных связей ослабевает?

Молодая энергия на сцене

История, полная страсти и трагедии, раскрывается через мастерство молодых артистов Театра имени Пушкина, чьи тела становятся выразительным инструментом для передачи смыслов повести.

Спектакль приглашает зрителя к размышлению и совместному путешествию в поисках ответов на извечные вопросы о семье, памяти и настоящих ценностях.

 

Режиссер
Сергей Землянский
В ролях
Анна Кармакова
Наталья Рева-Рядинская
Сергей Миллер
Артем Ешкин
Антон Гращенков

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
30 сентября
Филиал Театра им. Пушкина Москва, Сытинский пер., 3, стр. 5
19:00 от 700 ₽

Фотографии

Материнское поле Материнское поле Материнское поле Материнское поле Материнское поле Материнское поле Материнское поле

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