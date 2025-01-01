Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Материнское поле
Билеты от 1300₽
Киноафиша Материнское поле

Спектакль Материнское поле

Постановка
Театр им. Вахтангова 16+
Продолжительность 1 час 20 минут, без антракта
Возраст 16+
Билеты от 1300₽

О концерте/спектакле

Постановка по мотивам повести Чингиза Айтматова

Режиссёр о спектакле

Наталья Ковалёва описывает спектакль как рассказ двух актрис о силе духа женщин, которые живут рядом с нами. Простыми словами, песнями и языком пластики они передают непростую историю, в которой повесть становится гимном Женщине и Матери. 

Творчество Чингиза Айтматова

Чингиз Айтматов — писатель, известный не только в России, но и за рубежом. Его повести переведены на многие языки, экранизированы и ставятся в театрах. Режиссёр рассказывает, что, прочитав произведения Айтматова, она влюбилась в его героев и язык. Во время визита в Бишкек, приуроченного к 85-летию писателя, она познакомилась с родными писателя и увидела его любимые места, что стало толчком для создания спектакля.

Арт-кафе как пространство для искренности

Спектакль идёт в арт-кафе — пространстве, где нет четвёртой стены, и можно вести близкий разговор со зрителем. В этой незамысловатой истории отражается судьба тысяч людей, а Айтматов рассказывает о киргизской женщине, чьи чувства универсальны и понятны всем матерям.

 

Режиссер
Наталья Ковалева
В ролях
Лидия Константинова
Дарья Щербакова

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
2 октября
Театр им. Вахтангова. Новая сцена и Арт-кафе Москва, Арбат, 24
20:00 от 1300 ₽
20 октября
Театр им. Вахтангова. Новая сцена и Арт-кафе Москва, Арбат, 24
20:00 от 1300 ₽

В ближайшие дни

Испанский вечер Viva Espana (спектакль-путешествие)
6+
Музыка
Испанский вечер Viva Espana (спектакль-путешествие)
4 сентября в 19:30 Баловень
от 1950 ₽
Отдам бывшего в хорошие руки
16+
Комедия
Отдам бывшего в хорошие руки
7 декабря в 17:00 Центральный Дом Литераторов
от 2000 ₽
Чудеса Дедушки Мороза
0+
Детский Детские елки
Чудеса Дедушки Мороза
20 декабря в 16:30 Измайлово
от 790 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше