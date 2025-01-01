Спектакль Материнское поле

Постановка по мотивам повести Чингиза Айтматова

Режиссёр о спектакле

Наталья Ковалёва описывает спектакль как рассказ двух актрис о силе духа женщин, которые живут рядом с нами. Простыми словами, песнями и языком пластики они передают непростую историю, в которой повесть становится гимном Женщине и Матери.

Творчество Чингиза Айтматова

Чингиз Айтматов — писатель, известный не только в России, но и за рубежом. Его повести переведены на многие языки, экранизированы и ставятся в театрах. Режиссёр рассказывает, что, прочитав произведения Айтматова, она влюбилась в его героев и язык. Во время визита в Бишкек, приуроченного к 85-летию писателя, она познакомилась с родными писателя и увидела его любимые места, что стало толчком для создания спектакля.

Арт-кафе как пространство для искренности

Спектакль идёт в арт-кафе — пространстве, где нет четвёртой стены, и можно вести близкий разговор со зрителем. В этой незамысловатой истории отражается судьба тысяч людей, а Айтматов рассказывает о киргизской женщине, чьи чувства универсальны и понятны всем матерям.