Материнское поле
Билеты от 600₽
Материнское поле

Спектакль Материнское поле

12+
Продолжительность 1 час 40 минут
Возраст 12+
Билеты от 600₽

О спектакле

Кукольный спектакль «Материнское поле» в Губерноском театре

Спектакль «Материнское поле» — это глубокая и трогательная история, основанная на знаменитой повести Чингиза Айтматова, посвящённой его родителям. Он поднимает важные вопросы о человеческом предназначении, горе, любви к Родине и мужестве.

Главная героиня, вдова, потерявшая на войне мужа и троих сыновей, выходит к полю, чтобы поведать матери-земле о своём горе. Поле становится её собеседником — Толгонай делится воспоминаниями, горестями и пытается найти ответы на гнетущие вопросы. Воспоминания позволяют ей по крупицам восстановить прошедшие годы и черпать силы для принятия правильных решений.

Сцены, наполненные силой и эмоциями, создают гимн советскому народу, народу-победителю. Спектакль «Материнское поле» — это не только пронизанное чувством произведение, но и напоминание о важности сохранения памяти о тех, кто ушёл.

Это произведение должно оставить след в сердцах зрителей и напомнить о том, что мы должны помнить о своих корнях и наследии.

Апрель
3 апреля пятница
19:00
Губернский театр Москва, Волгоградский просп., 121
от 600 ₽

Фотографии

