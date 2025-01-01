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Материнское поле
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Спектакль Материнское поле

12+
Продолжительность 1 час 35 минут, без антракта
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Моноспектакль «Материнское поле» по мотивам одноименной повести Чингиза Айтматова

Моноспектакль «Материнское поле» создан по мотивам одноименной повести выдающегося киргизского писателя Чингиза Айтматова. Это произведение погружает зрителя в драматические события времен Великой Отечественной войны, открывая перед ним мир человеческих переживаний, надежды и любви.

Сюжет и тематика

В центре сюжета — история матери, которая, потеряв своих близких, не отчаивается и продолжает жить, даря свою материнскую любовь тем, кто, как и она сама, нуждается в заботе и понимании. Образ материнского поля символизирует высший свет Божественного материнского подвига и всепокрывающую материнскую любовь, неподвластную никакой силе зла.

Актерская игра

Роль матери Толгонай исполнила актриса Наталья Бубнова, чья игра проникает в самую душу зрителя. Её талант и глубина чувств делают спектакль особенно трогательным и запоминающимся.

Команда постановки

Сценарий и режиссуру осуществил Егор Куликов, а художником-постановщиком выступила Наталья Кузнецова. Музыкальное оформление добавляет атмосферности спектаклю благодаря работе Юлии Ивановой.

Приглашение к просмотру

Приглашаем вас окунуться в это драматическое действие, которое найдет отклик в вашей душе и поможет по-новому взглянуть на великое произведение Чингиза Айтматова. Не упустите возможность стать частью этого незабываемого театрального опыта!

Режиссер
Егор Куликов
В ролях
Наталья Бубнова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 23 августа
Камерный театр «Площадка на Грибоедова» Санкт-Петербург, наб. Канала Грибоедова, 107/6
20:00 от 800 ₽

Фотографии

Материнское поле Материнское поле Материнское поле Материнское поле Материнское поле Материнское поле Материнское поле Материнское поле Материнское поле Материнское поле

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