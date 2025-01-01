Меню
Материнское поле (на русском языке)
Киноафиша Материнское поле (на русском языке)

Спектакль Материнское поле (на русском языке)

12+
Режиссер Гиви Валиев
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Трагедия о материнской силе духа

Трагедия одной женщины, которая в своей судьбе отражает боли и страдания миллионов матерей. В центре спектакля — неутомимая труженица, мудрая и глубоко человечная женщина. На склоне лет она ведет разговор с землёй, с родным полем, на котором трудилась всю жизнь, выращивая хлеб.

История жизни и горя

Земля, труд и семья были для неё неиссякаемым источником радости. Счастливая жизнь молодой пары — знакомство, влюблённость, свадьба, рождение и воспитание детей, посев и сбор урожая, строительство дома — обрывается войной. Она забирает любимого супруга, сыновей и невестку, оставляя женщине неродного внука.

Но тяжёлое горе не сломило Толгонай, закалённую в труде. «Материнское поле» — это история о силе духа, способного побороть самые тяжёлые обстоятельства и сохранить, несмотря ни на что, красоту души и человечность.

Театральный успех

Спектакль порадует зрителей новыми формами и интересным театральным языком. Это ещё один режиссёрский успех Гиви Валиева, который погружает нас в глубокие размышления о жизни, любви и стойкости человека перед лицом беды.

Не упустите возможность увидеть эту трогательную и вдохновляющую историю на сцене!

Расписание

