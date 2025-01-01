Меню
Мата Хари. Тайна шпионки XX века
Киноафиша Мата Хари. Тайна шпионки XX века

Спектакль Мата Хари. Тайна шпионки XX века

18+
Продолжительность 2 часа 10 минут, 1 антракт
Возраст 18+

О спектакле

Тайны Мата Хари: история авантюристки ХХ века. Музыкальный спектакль 

Мата Хари – это имя, которое известно каждому, кто интересуется историей, искусством и романтикой. Она стала самой знаменитой авантюристкой ХХ века, её танцы пленяли зрителей, полные эротизма и загадочности востока. Благодаря своему таланту, Мата Хари быстро завоевала признание и любовь европейской публики.

Однако Мата Хари – это не только куртизанка и шпионка, но и сильная женщина с непростой судьбой. Спектакль, посвященный ее жизни, приглашает зрителей разгадать, что действительно скрывается за пафосом успеха. Ведь за блеском сценических выступлений прячутся трагические события: смерть ребёнка, предательство любимого мужчины и сложные политические интриги в ее родной стране.

Завораживающие танцы и сильные эмоции

Готовьтесь к погружению в яркую историю, наполненную откровенными танцами и незабываемыми моментами. В спектакле зрители смогут увидеть захватывающую игру актёрского дуэта Марии Семушиной и Сергея Листунова, которые создают магическую атмосферу и передают все нюансы сложного характера Мата Хари.

Эта постановка не только развлечет, но и заставит задуматься о цене успеха и истинной сущности любви, предательства и страсти. Не упустите шанс стать частью этой захватывающей истории!

Режиссер
Жанна Богусевич
В ролях
Мария Семушина
Сергей Листунов

Январь
18 января воскресенье
19:30
Подвал бродячей собаки Санкт-Петербург, Итальянская, 4
от 2200 ₽

Фотографии

Мата Хари. Тайна шпионки XX века Мата Хари. Тайна шпионки XX века Мата Хари. Тайна шпионки XX века Мата Хари. Тайна шпионки XX века

