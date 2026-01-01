Мать солдата. История героической жизни

Пьеса известного самарского драматурга Александра Игнашова «Мать солдата» рассказывает о судьбе Прасковьи Володичкиной, нашей землячки из села Алексеевка Кинельского района. Эта замечательная женщина воспитала девять сыновей, все они служили на фронтах Великой Отечественной войны. Шестеро из них не вернулись с войны, оставив глубокую рану в ее сердце.

Театр и драматург расскажут зрителям о героической жизни Прасковьи, отдавшей Родине своих детей. В селе Алексеевка установлен памятник, где Прасковья изображена в окружении девяти бронзовых журавлей, символизирующих ее сыновей.

Посетители смогут не только стать свидетелями театральной читки, но и пообщаться с Александром Игнашовым, чьи пьесы успешно идут во многих театрах России, включая Самару и Самарскую область.

Также в «Камерной сцене» будет представлен спектакль «Алабин. Паралич сердца» по пьесе известного писателя. Это еще одна возможность насладиться качественным театральным искусством в рамках нашего сезона.