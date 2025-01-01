Спектакль Мать солдата. Театральная читка

Театральная читка пьесы «Мать солдата»

26 мая в Самарском муниципальном театре драмы «Камерная сцена» (ул. Некрасовская, 27) в 18:30 состоится театральная читка пьесы известного самарского драматурга Александра Игнашова «МАТЬ СОЛДАТА».

О чем пьеса?

Пьеса посвящена судьбе Прасковьи Володичкиной — замечательной женщины, родившейся в селе Алексеевка Кинельского района. Она воспитывала девять сыновей, все из которых воевали на фронтах Великой Отечественной войны. К сожалению, шестеро из них не вернулись с войны.

История героизма

Театр вместе с Александром Игнашовым расскажет о судьбе этой героической женщины, отдавшей Родине своих сыновей. В Алексеевке на народные деньги установлен памятник, где Прасковья изображена в окружении девяти бронзовых журавлей — символов памяти и надежды.

Встреча с автором

Зрители смогут не только увидеть театральную читку, но и встретиться с Александром Игнашовым, чьи пьесы идут во многих театрах России, включая Самару и Самарскую область. В «Камерной сцене» также поставлен спектакль «Алабин. Паралич сердца» по другой пьесе этого талантливого драматурга.

Не упустите возможность погрузиться в атмосферу истории и встретиться с автором, который вдохновляет многих своими произведениями!