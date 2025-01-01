Меню
Мать обвиняет
Мать обвиняет

Спектакль Мать обвиняет

Постановка
У Никитских ворот 16+
Продолжительность 1 час, без антракта
Возраст 16+
О концерте/спектакле

Пронзительный монолог о войне и утрате

«Мать обвиняет» — это мощный и эмоциональный спектакль, в котором звучит монолог женщины, потерявшей пятерых сыновей и мужа, погибших в борьбе.

История постановки

Марк Розовский поставил «Мать обвиняет» более 30 лет назад во МХАТе по приглашению Олега Ефремова. Спектакль стал настоящей сенсацией, завоевав огромную популярность не только у московского зрителя, но и за рубежом.

Современная интерпретация

Сегодняшняя постановка, в свете современных реалий, приобретает новую остроту и актуальность. Сила и горечь монолога Матери, исполняемого заслуженной артисткой РФ Мариной Кайдаловой, напоминают о вечных темах войны, утрат и скорби, заставляя зрителей вновь задуматься о цене человеческой жизни.

 

Режиссер
Марк Розовский
В ролях
Марина Кайдалова

Расписание

10 октября
У Никитских ворот Москва, Б.Никитская, 23/14/9
19:00 от 500 ₽

