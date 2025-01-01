Мать. Горькая пьеса в Александринском театре: интерпретация Константина Богомолова

Спектакль «Мать. Горькая пьеса» представляет собой новую интерпретацию пьесы Максима Горького, созданную Константином Богомоловым и Анной Носовой. Эта работа стала первой режиссёрской постановкой Богомолова в Александринском театре.

Команда постановщиков

Константин Богомолов, известный своей работой в Театре на Бронной, обращается к произведению Горького с целью создания уникальной театральной истории. Художник-постановщик Лариса Ломакина отвечает за сценографию и костюмы, видеохудожник Алан Мандельштам занимается визуальными эффектами, а художник по свету Иван Виноградов создает атмосферу спектакля.

Историческая основа

Роман Максима Горького, написанный в 1906 году, стал основой для новой пьесы. Он был написан под влиянием первой русской революции и реальных событий того времени. Прототипом главного героя, молодого революционера Павла Власова, стал слесарь Пётр Заломов, который в 1902 году организовал одну из первых первомайских демонстраций в России.

Продолжительность и особенности

Спектакль длится 4 часа с двумя антрактами, что позволяет глубже погрузиться в сложный и многогранный сюжет.

О Константине Богомолове

Константин Богомолов — художественный руководитель Театра на Бронной, поставил более пятидесяти спектаклей как в России, так и за рубежом. Его работы известны своей оригинальностью и современным взглядом на классические произведения.

О спектакле

«Мать. Горькая пьеса» обещает быть значимым событием в театральной жизни, предлагая зрителям новую интерпретацию знакомого произведения и глубокое погружение в исторические и социальные контексты.