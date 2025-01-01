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Мать. Горькая пьеса
Киноафиша Мать. Горькая пьеса

Спектакль Мать. Горькая пьеса

Постановка
Александринский театр 18+
Режиссер Константин Богомолов
Продолжительность 4 часа, 2 антракта
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Мать. Горькая пьеса в Александринском театре: интерпретация Константина Богомолова

Спектакль «Мать. Горькая пьеса» представляет собой новую интерпретацию пьесы Максима Горького, созданную Константином Богомоловым и Анной Носовой. Эта работа стала первой режиссёрской постановкой Богомолова в Александринском театре.

Команда постановщиков

Константин Богомолов, известный своей работой в Театре на Бронной, обращается к произведению Горького с целью создания уникальной театральной истории. Художник-постановщик Лариса Ломакина отвечает за сценографию и костюмы, видеохудожник Алан Мандельштам занимается визуальными эффектами, а художник по свету Иван Виноградов создает атмосферу спектакля.

Историческая основа

Роман Максима Горького, написанный в 1906 году, стал основой для новой пьесы. Он был написан под влиянием первой русской революции и реальных событий того времени. Прототипом главного героя, молодого революционера Павла Власова, стал слесарь Пётр Заломов, который в 1902 году организовал одну из первых первомайских демонстраций в России.

Продолжительность и особенности

Спектакль длится 4 часа с двумя антрактами, что позволяет глубже погрузиться в сложный и многогранный сюжет.

О Константине Богомолове

Константин Богомолов — художественный руководитель Театра на Бронной, поставил более пятидесяти спектаклей как в России, так и за рубежом. Его работы известны своей оригинальностью и современным взглядом на классические произведения.

О спектакле

«Мать. Горькая пьеса» обещает быть значимым событием в театральной жизни, предлагая зрителям новую интерпретацию знакомого произведения и глубокое погружение в исторические и социальные контексты.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 30 октября
Александринский театр Санкт-Петербург, пл. Островского, 6
19:00 от 500 ₽

Отзывы

Наша рецензия: Мама, пощади. Рецензия на спектакль «Мать. Горькая пьеса» Богомолова в Александринском театре

Спектакль «Мать. Горькая пьеса» Богомолова уже наделал много шума. Начиная с того, что это дебют режиссёра в Александринке, к тому же открытием сезона, плюс — действие перенесено в современность. Вместо предреволюционного сюжета мы видим, по сути, московские Патрики. Есть ли связь современного люкса и историей рабочей семьи начала XX века? Или Богомолов просто любит везде пихать богему? Сегодня разберёмся. Премьера «Мать. Горькая пьеса», Александринский театр, режиссёр Константин Богомолов.

 

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