Спектакль «Мать. Горькая пьеса» представляет собой новую интерпретацию пьесы Максима Горького, созданную Константином Богомоловым и Анной Носовой. Эта работа стала первой режиссёрской постановкой Богомолова в Александринском театре.
Команда постановщиков
Константин Богомолов, известный своей работой в Театре на Бронной, обращается к произведению Горького с целью создания уникальной театральной истории. Художник-постановщик Лариса Ломакина отвечает за сценографию и костюмы, видеохудожник Алан Мандельштам занимается визуальными эффектами, а художник по свету Иван Виноградов создает атмосферу спектакля.
Историческая основа
Роман Максима Горького, написанный в 1906 году, стал основой для новой пьесы. Он был написан под влиянием первой русской революции и реальных событий того времени. Прототипом главного героя, молодого революционера Павла Власова, стал слесарь Пётр Заломов, который в 1902 году организовал одну из первых первомайских демонстраций в России.
Продолжительность и особенности
Спектакль длится 4 часа с двумя антрактами, что позволяет глубже погрузиться в сложный и многогранный сюжет.
О Константине Богомолове
Константин Богомолов — художественный руководитель Театра на Бронной, поставил более пятидесяти спектаклей как в России, так и за рубежом. Его работы известны своей оригинальностью и современным взглядом на классические произведения.
О спектакле
«Мать. Горькая пьеса» обещает быть значимым событием в театральной жизни, предлагая зрителям новую интерпретацию знакомого произведения и глубокое погружение в исторические и социальные контексты.
Спектакль «Мать. Горькая пьеса» Богомолова уже наделал много шума. Начиная с того, что это дебют режиссёра в Александринке, к тому же открытием сезона, плюс — действие перенесено в современность. Вместо предреволюционного сюжета мы видим, по сути, московские Патрики. Есть ли связь современного люкса и историей рабочей семьи начала XX века? Или Богомолов просто любит везде пихать богему? Сегодня разберёмся. Премьера «Мать. Горькая пьеса», Александринский театр, режиссёр Константин Богомолов.