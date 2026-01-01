Театральный квиз в Мастерской Петра Фоменко

Если вы любите театр и интеллектуальные игры, приглашаем вас на театральный квиз «Мастерская вопросов». Здесь вас ждут вопросы различной сложности, касающиеся театра, литературы, музыки и истории. Специально подготовлены задания, посвященные истории и спектаклям «Мастерской Фоменко».

Приготовьтесь ломать голову над интересными загадками, увлекательно спорить с командой и радоваться каждому заработанному очку. Театральные квизы — это не только возможность проверить свои умения, но и отличный способ провести время в кругу единомышленников и завести новых друзей.

Автор и ведущий квиза — театровед и историк театра Анастасия Сергеева. Это совместный проект «Мастерской Петра Фоменко» и генерального партнёра театра, банка ВТБ.

Хотите узнать, что думают участники о квизе? Читайте отзывы зрителей на нашем форуме и ищите по хэштегу #мастерскаявопросов.