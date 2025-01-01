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Мастерская трогательных дел
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Мастерская трогательных дел

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Творческое путешествие: выставка объемных цветов и текстиля в Красноярском музейном центре

В течение нескольких месяцев юные художники, вместе с опытными педагогами, будут погружаться в мир творчества, создавая удивительные объемные цветы и работая с текстилем. Этот проект станет настоящим праздником для детей в возрасте от 5 до 12 лет.

Совместная выставка

Законченные работы будут представлены на совместной выставке, где произведения педагогов и их учеников будут соседствовать на равных. Это уникальная возможность увидеть, как вдохновение и творческий процесс объединяют поколения.

Вдохновение и обучение

Проект подчеркивает, что вдохновение заразительно, а лучший учитель — тот, кто сам не разучился удивляться и играть. Дети смогут не только научиться новым техникам, но и развить свою фантазию, создавая удивительные изделия.

Приглашаем к творчеству!

Не упустите шанс стать частью этого увлекательного процесса! Записывайтесь на занятия и готовьтесь к выставке, которая станет ярким событием в жизни юных мастеров и их семей.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Красноярск, 13 сентября
Красноярский музейный центр «Площадь Мира» Красноярск, пл. Мира, 1
11:00 от 500 ₽ 14:00 от 500 ₽
Красноярск, 20 сентября
Красноярский музейный центр «Площадь Мира» Красноярск, пл. Мира, 1
11:00 от 500 ₽ 14:00 от 500 ₽
Красноярск, 27 сентября
Красноярский музейный центр «Площадь Мира» Красноярск, пл. Мира, 1
11:00 от 500 ₽ 14:00 от 500 ₽
Красноярск, 4 октября
Красноярский музейный центр «Площадь Мира» Красноярск, пл. Мира, 1
11:00 от 500 ₽ 14:00 от 500 ₽
Красноярск, 11 октября
Красноярский музейный центр «Площадь Мира» Красноярск, пл. Мира, 1
11:00 от 500 ₽ 14:00 от 500 ₽
Красноярск, 18 октября
Красноярский музейный центр «Площадь Мира» Красноярск, пл. Мира, 1
11:00 от 500 ₽ 14:00 от 500 ₽
Красноярск, 25 октября
Красноярский музейный центр «Площадь Мира» Красноярск, пл. Мира, 1
11:00 от 500 ₽ 14:00 от 500 ₽
Красноярск, 1 ноября
Красноярский музейный центр «Площадь Мира» Красноярск, пл. Мира, 1
11:00 от 500 ₽ 14:00 от 500 ₽
Красноярск, 8 ноября
Красноярский музейный центр «Площадь Мира» Красноярск, пл. Мира, 1
11:00 от 500 ₽ 14:00 от 500 ₽
Красноярск, 15 ноября
Красноярский музейный центр «Площадь Мира» Красноярск, пл. Мира, 1
11:00 от 500 ₽ 14:00 от 500 ₽
Красноярск, 22 ноября
Красноярский музейный центр «Площадь Мира» Красноярск, пл. Мира, 1
11:00 от 500 ₽ 14:00 от 500 ₽
Красноярск, 29 ноября
Красноярский музейный центр «Площадь Мира» Красноярск, пл. Мира, 1
11:00 от 500 ₽ 14:00 от 500 ₽
Красноярск, 6 декабря
Красноярский музейный центр «Площадь Мира» Красноярск, пл. Мира, 1
11:00 от 500 ₽ 14:00 от 500 ₽
Красноярск, 13 декабря
Красноярский музейный центр «Площадь Мира» Красноярск, пл. Мира, 1
11:00 от 500 ₽ 14:00 от 500 ₽
Красноярск, 20 декабря
Красноярский музейный центр «Площадь Мира» Красноярск, пл. Мира, 1
11:00 от 500 ₽ 14:00 от 500 ₽

В ближайшие дни

Образовательный курс «Скульптурные формы: гипс»
16+
Мастер-класс
Образовательный курс «Скульптурные формы: гипс»
9 сентября в 19:00 Красноярский музейный центр «Площадь Мира»
от 4500 ₽
Шедевры из самозатвердевающей глины
6+
Мастер-класс
Шедевры из самозатвердевающей глины
23 августа в 13:00 Дом художника
от 1100 ₽
Ночная экскурсия по Красноярскому музейному центру
12+
Экскурсия
Ночная экскурсия по Красноярскому музейному центру
27 августа в 21:00 Красноярский музейный центр «Площадь Мира»
от 900 ₽
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