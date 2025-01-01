Творческое путешествие: выставка объемных цветов и текстиля в Красноярском музейном центре

В течение нескольких месяцев юные художники, вместе с опытными педагогами, будут погружаться в мир творчества, создавая удивительные объемные цветы и работая с текстилем. Этот проект станет настоящим праздником для детей в возрасте от 5 до 12 лет.

Совместная выставка

Законченные работы будут представлены на совместной выставке, где произведения педагогов и их учеников будут соседствовать на равных. Это уникальная возможность увидеть, как вдохновение и творческий процесс объединяют поколения.

Вдохновение и обучение

Проект подчеркивает, что вдохновение заразительно, а лучший учитель — тот, кто сам не разучился удивляться и играть. Дети смогут не только научиться новым техникам, но и развить свою фантазию, создавая удивительные изделия.

Приглашаем к творчеству!

Не упустите шанс стать частью этого увлекательного процесса! Записывайтесь на занятия и готовьтесь к выставке, которая станет ярким событием в жизни юных мастеров и их семей.