Мастер-классы театра и кино «АРТЦЕХ»

Приглашаем вас на мастер-классы мастерской режиссуры и актерского мастерства «Сквозное действие», которые проходят по вторникам с 20:00 до 21:45 в аудитории 1.4.

Читка и анализ пьесы А. П. Чехова «Чайка»

Серия мастер-классов посвящена методу действенного анализа К. С. Станиславского. Участники смогут пройти все этапы застольного периода и режиссерского анализа пьесы.

Программа мастер-класса:

Разбор событийного ряда и предлагаемых обстоятельств пьесы;

Распределение ролей;

Создание этюдов к образам;

Выстраивание сквозного действия роли;

Игра отрывков из пьесы.

Педагог-режиссер

Мастер-классы проводит Оксана Цехович, опытный педагог и режиссер, обладающая глубокими знаниями в области театрального искусства и методики Станиславского.

Не упустите возможность погрузиться в мир театра и развить свои актерские навыки!