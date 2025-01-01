Приглашаем вас на мастер-классы мастерской режиссуры и актерского мастерства «Сквозное действие», которые проходят по вторникам с 20:00 до 21:45 в аудитории 1.4.
Серия мастер-классов посвящена методу действенного анализа К. С. Станиславского. Участники смогут пройти все этапы застольного периода и режиссерского анализа пьесы.
Мастер-классы проводит Оксана Цехович, опытный педагог и режиссер, обладающая глубокими знаниями в области театрального искусства и методики Станиславского.
Не упустите возможность погрузиться в мир театра и развить свои актерские навыки!