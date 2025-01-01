Меню
Мастер-классы театра и кино «АРТЦЕХ»

Приглашаем вас на мастер-классы мастерской режиссуры и актерского мастерства «Сквозное действие», которые проходят по вторникам с 20:00 до 21:45 в аудитории 1.4.

Читка и анализ пьесы А. П. Чехова «Чайка»

Серия мастер-классов посвящена методу действенного анализа К. С. Станиславского. Участники смогут пройти все этапы застольного периода и режиссерского анализа пьесы.

Программа мастер-класса:

  • Разбор событийного ряда и предлагаемых обстоятельств пьесы;
  • Распределение ролей;
  • Создание этюдов к образам;
  • Выстраивание сквозного действия роли;
  • Игра отрывков из пьесы.

Педагог-режиссер

Мастер-классы проводит Оксана Цехович, опытный педагог и режиссер, обладающая глубокими знаниями в области театрального искусства и методики Станиславского.

Не упустите возможность погрузиться в мир театра и развить свои актерские навыки!

Сентябрь
23 сентября вторник
20:00
КЦ ЗИЛ Москва, Восточная, 4, корп. 1
от 1500 ₽
30 сентября вторник
20:00
КЦ ЗИЛ Москва, Восточная, 4, корп. 1
от 1500 ₽

