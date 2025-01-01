Творческий мастер-класс в Нижнем Новгороде

На мастер-классе участники создадут искусство из «испорченного»: пятен, случайных линий, смятых листов. Этот уникальный подход научит доверию к процессу и поиску красоты в несовершенстве. Главное, что участники получат уверенность в том, что ошибки — это часть творческого пути!

В результате каждый из участников сможет разработать свою собственную работу, определиться со стилем, придумать название и рассказать о своей идее. Мы также весело и дружелюбно обсудим все работы, обеспечив внимание каждому участнику.

О ведущей

Юлия Бимендина — музейный педагог и дизайнер. Она окончила Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет по специальности «дизайн» и прошла программу НИУ ВШЭ «Инклюзивные практики и визуальность в пространстве музея». Также Юлия обучалась на курсе по работе с аудиторией «Встань и скажи!». В настоящее время она ведет детские программы в Волго-Вятском филиале ГМИИ им. А.С. Пушкина и проводит интерактивные экскурсии для детской аудитории.

Для кого подойдет мастер-класс?

Мероприятие будет особенно интересно детям в возрасте 10-14 лет. Присоединяйтесь к нам для незабываемого опыта творчества и общения!