Это лето станет особенным для юных зрителей! Вместе с #AZДети мы приглашаем вас на фестиваль-интенсив «Алгоритмы познания», который пройдет в пространстве ЦСИ AZ/ART. Здесь ваши дети смогут погрузиться в увлекательный мир искусства и творчества.
На мастерских, проводимых художником и куратором фестиваля Александром Дашевским, участники научатся «нарисовать» увлекательную историю. В ходе занятий они будут придумывать рассказ и превращать его в изображение, а затем, наоборот, переводить изображение в слова.
На мастер-классе «Комиксы» юные художники соберутся вместе, чтобы разработать рисованный сюжет. Художественный мир их истории – эпизоды и детали – будут связаны с выставками фестиваля и самыми запоминающимися произведениями искусства. В конце занятия участники создадут свою «графическую» историю, которую они затем «озвучат» и превратят в текст.
На втором занятии «Веселые открытки» дети узнают, как стопка старых открыток может вдохновить на создание рассказа. Участники поймут, что великие произведения искусства могут стать началом или заключением их собственных историй и частью необычного повествования-коллажа.
Александр Дашевский – известный современный художник, искусствовед и куратор выставок. Каждый проект, который он создает, представляет собой сложный и многогранный мир. В своем искусстве он работает с возможностями живописи, вынося произведения за границы холста.
Приглашаем всех желающих стать частью этого замечательного события и открыть для себя новые горизонты искусства!