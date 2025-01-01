Фестиваль-интенсив «Алгоритмы познания» для детей

Это лето станет особенным для юных зрителей! Вместе с #AZДети мы приглашаем вас на фестиваль-интенсив «Алгоритмы познания», который пройдет в пространстве ЦСИ AZ/ART. Здесь ваши дети смогут погрузиться в увлекательный мир искусства и творчества.

Мастерская художника Александра Дашевского

На мастерских, проводимых художником и куратором фестиваля Александром Дашевским, участники научатся «нарисовать» увлекательную историю. В ходе занятий они будут придумывать рассказ и превращать его в изображение, а затем, наоборот, переводить изображение в слова.

Комиксы и рисованные сюжеты

На мастер-классе «Комиксы» юные художники соберутся вместе, чтобы разработать рисованный сюжет. Художественный мир их истории – эпизоды и детали – будут связаны с выставками фестиваля и самыми запоминающимися произведениями искусства. В конце занятия участники создадут свою «графическую» историю, которую они затем «озвучат» и превратят в текст.

Веселые открытки как источник вдохновения

На втором занятии «Веселые открытки» дети узнают, как стопка старых открыток может вдохновить на создание рассказа. Участники поймут, что великие произведения искусства могут стать началом или заключением их собственных историй и частью необычного повествования-коллажа.

О художнике

Александр Дашевский – известный современный художник, искусствовед и куратор выставок. Каждый проект, который он создает, представляет собой сложный и многогранный мир. В своем искусстве он работает с возможностями живописи, вынося произведения за границы холста.

Информация для участников

Возраст: 6-12 лет

6-12 лет Продолжительность: 1,5 часа

Приглашаем всех желающих стать частью этого замечательного события и открыть для себя новые горизонты искусства!