О выставке
Билеты от 38900₽
Киноафиша
Мастерская физического театра «HELP_танцы»: пятый набор
Мастерская физического театра «HELP_танцы»: пятый набор
16+
мастер-класс
Возраст
16+
Билеты от 38900₽
О выставке
Развернуть
Купить билет на выставка Мастерская физического театра «HELP_танцы»: пятый набор
Помощь с билетами
Декабрь
11 декабря
четверг
19:30
Театр.doc на Лесной
Москва, Лесная, 59, стр. 1
Купить билеты
от 38900 ₽
12 декабря
пятница
19:30
Театр.doc на Лесной
Москва, Лесная, 59, стр. 1
Купить билеты
от 38900 ₽
13 декабря
суббота
19:30
Театр.doc на Лесной
Москва, Лесная, 59, стр. 1
Купить билеты
от 38900 ₽
14 декабря
воскресенье
19:30
Театр.doc на Лесной
Москва, Лесная, 59, стр. 1
Купить билеты
от 38900 ₽
15 декабря
понедельник
19:30
Театр.doc на Лесной
Москва, Лесная, 59, стр. 1
Купить билеты
от 38900 ₽
16 декабря
вторник
19:30
Театр.doc на Лесной
Москва, Лесная, 59, стр. 1
Купить билеты
от 38900 ₽
17 декабря
среда
19:30
Театр.doc на Лесной
Москва, Лесная, 59, стр. 1
Купить билеты
от 38900 ₽
18 декабря
четверг
19:30
Театр.doc на Лесной
Москва, Лесная, 59, стр. 1
Купить билеты
от 38900 ₽
19 декабря
пятница
19:30
Театр.doc на Лесной
Москва, Лесная, 59, стр. 1
Купить билеты
от 38900 ₽
