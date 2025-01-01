Меню
Мастерская физического театра «HELP_танцы»: пятый набор
Помощь с билетами
Декабрь
11 декабря четверг
19:30
Театр.doc на Лесной Москва, Лесная, 59, стр. 1
от 38900 ₽
12 декабря пятница
19:30
Театр.doc на Лесной Москва, Лесная, 59, стр. 1
от 38900 ₽
13 декабря суббота
19:30
Театр.doc на Лесной Москва, Лесная, 59, стр. 1
от 38900 ₽
14 декабря воскресенье
19:30
Театр.doc на Лесной Москва, Лесная, 59, стр. 1
от 38900 ₽
15 декабря понедельник
19:30
Театр.doc на Лесной Москва, Лесная, 59, стр. 1
от 38900 ₽
16 декабря вторник
19:30
Театр.doc на Лесной Москва, Лесная, 59, стр. 1
от 38900 ₽
17 декабря среда
19:30
Театр.doc на Лесной Москва, Лесная, 59, стр. 1
от 38900 ₽
18 декабря четверг
19:30
Театр.doc на Лесной Москва, Лесная, 59, стр. 1
от 38900 ₽
19 декабря пятница
19:30
Театр.doc на Лесной Москва, Лесная, 59, стр. 1
от 38900 ₽

