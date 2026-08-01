Представляем вашему вниманию уникальную мастерскую, которая поможет лучше понять друг друга и укрепить отношения. Это не семейная терапия и не занятие для пар, находящихся в кризисной ситуации; это формат, который ориентирован на тех, кто желает улучшить свое взаимодействие.
На протяжении 2–2,5 часов вы пройдете через несколько этапов, которые помогут вам исследовать ваше партнёрство.
С помощью специальных инструментов вы увидите, как на данный момент организованы ваши отношения. Будет оценено распределение ролей, ответственности, ожиданий и ресурсов в паре. Основная цель этого этапа — не найти виноватых, а понять существующую картину.
В безопасной и поддерживающей атмосфере вы сможете обсудить важные темы, которые давно откладывались. Такие разговоры становятся основой для новых договорённостей и улучшают взаимопонимание.
В завершение мастерской вы совместно выработаете общие ориентиры и соглашения: что для вас важно, какие ценности хотите сохранять и как хотите строить свои отношения дальше.
Мастерскую проведет Евгений Скарабейников — семейный психолог, медиатор и специалист по осознанному партнёрству. Его опыт и профессионализм помогут вам преодолеть преграды на пути к взаимопониманию.