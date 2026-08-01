Мастерская по укреплению отношений в Москве

Представляем вашему вниманию уникальную мастерскую, которая поможет лучше понять друг друга и укрепить отношения. Это не семейная терапия и не занятие для пар, находящихся в кризисной ситуации; это формат, который ориентирован на тех, кто желает улучшить свое взаимодействие.

Что вас ждет на мастерской?

На протяжении 2–2,5 часов вы пройдете через несколько этапов, которые помогут вам исследовать ваше партнёрство.

Исследование вашего партнёрства

С помощью специальных инструментов вы увидите, как на данный момент организованы ваши отношения. Будет оценено распределение ролей, ответственности, ожиданий и ресурсов в паре. Основная цель этого этапа — не найти виноватых, а понять существующую картину.

Разговор о важном

В безопасной и поддерживающей атмосфере вы сможете обсудить важные темы, которые давно откладывались. Такие разговоры становятся основой для новых договорённостей и улучшают взаимопонимание.

Карта вашего будущего

В завершение мастерской вы совместно выработаете общие ориентиры и соглашения: что для вас важно, какие ценности хотите сохранять и как хотите строить свои отношения дальше.

Результаты мастерской

Более ясное понимание собственных потребностей и ожиданий друг друга;

Новые инструменты для спокойного и конструктивного диалога;

Совместная карта партнёрства, к которой можно возвращаться после встречи;

Опыт открытого разговора для восстановления доверия и близости.

Ведущий мастерской

Мастерскую проведет Евгений Скарабейников — семейный психолог, медиатор и специалист по осознанному партнёрству. Его опыт и профессионализм помогут вам преодолеть преграды на пути к взаимопониманию.