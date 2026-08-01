Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Время сиять» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Мастерская для пар · Партнёрство и осознанные отношения
Билеты от 1000₽
Киноафиша Мастерская для пар · Партнёрство и осознанные отношения

Мастерская для пар · Партнёрство и осознанные отношения

18+
Возраст 18+
Билеты от 1000₽

О выставке

Мастерская по укреплению отношений в Москве

Представляем вашему вниманию уникальную мастерскую, которая поможет лучше понять друг друга и укрепить отношения. Это не семейная терапия и не занятие для пар, находящихся в кризисной ситуации; это формат, который ориентирован на тех, кто желает улучшить свое взаимодействие.

Что вас ждет на мастерской?

На протяжении 2–2,5 часов вы пройдете через несколько этапов, которые помогут вам исследовать ваше партнёрство.

Исследование вашего партнёрства

С помощью специальных инструментов вы увидите, как на данный момент организованы ваши отношения. Будет оценено распределение ролей, ответственности, ожиданий и ресурсов в паре. Основная цель этого этапа — не найти виноватых, а понять существующую картину.

Разговор о важном

В безопасной и поддерживающей атмосфере вы сможете обсудить важные темы, которые давно откладывались. Такие разговоры становятся основой для новых договорённостей и улучшают взаимопонимание.

Карта вашего будущего

В завершение мастерской вы совместно выработаете общие ориентиры и соглашения: что для вас важно, какие ценности хотите сохранять и как хотите строить свои отношения дальше.

Результаты мастерской

  • Более ясное понимание собственных потребностей и ожиданий друг друга;
  • Новые инструменты для спокойного и конструктивного диалога;
  • Совместная карта партнёрства, к которой можно возвращаться после встречи;
  • Опыт открытого разговора для восстановления доверия и близости.

Ведущий мастерской

Мастерскую проведет Евгений Скарабейников — семейный психолог, медиатор и специалист по осознанному партнёрству. Его опыт и профессионализм помогут вам преодолеть преграды на пути к взаимопониманию.

Купить билет на выставка Мастерская для пар · Партнёрство и осознанные отношения

Помощь с билетами
Август
Сентябрь
Октябрь
13 августа четверг
19:00
Арт-центр Linda de La Москва, Берсеневский пер., 5, стр. 2, арт-кластер «Красный Октябрь»
от 1000 ₽
20 августа четверг
19:00
Арт-центр Linda de La Москва, Берсеневский пер., 5, стр. 2, арт-кластер «Красный Октябрь»
от 1000 ₽
27 августа четверг
19:00
Арт-центр Linda de La Москва, Берсеневский пер., 5, стр. 2, арт-кластер «Красный Октябрь»
от 1000 ₽
3 сентября четверг
19:00
Арт-центр Linda de La Москва, Берсеневский пер., 5, стр. 2, арт-кластер «Красный Октябрь»
от 1000 ₽
10 сентября четверг
19:00
Арт-центр Linda de La Москва, Берсеневский пер., 5, стр. 2, арт-кластер «Красный Октябрь»
от 1000 ₽
17 сентября четверг
19:00
Арт-центр Linda de La Москва, Берсеневский пер., 5, стр. 2, арт-кластер «Красный Октябрь»
от 1000 ₽
24 сентября четверг
19:00
Арт-центр Linda de La Москва, Берсеневский пер., 5, стр. 2, арт-кластер «Красный Октябрь»
от 1000 ₽
1 октября четверг
19:00
Арт-центр Linda de La Москва, Берсеневский пер., 5, стр. 2, арт-кластер «Красный Октябрь»
от 1000 ₽
8 октября четверг
19:00
Арт-центр Linda de La Москва, Берсеневский пер., 5, стр. 2, арт-кластер «Красный Октябрь»
от 1000 ₽
15 октября четверг
19:00
Арт-центр Linda de La Москва, Берсеневский пер., 5, стр. 2, арт-кластер «Красный Октябрь»
от 1000 ₽
22 октября четверг
19:00
Арт-центр Linda de La Москва, Берсеневский пер., 5, стр. 2, арт-кластер «Красный Октябрь»
от 1000 ₽

В ближайшие дни

Сенс. Эволюция стихий
0+
Новые медиа Интерактивный Инсталляция

Сенс. Эволюция стихий

12 августа в 12:00 Центр «Марс»
Билеты
Мастер-класс «Картина Кинусайга» (2 человека)
6+
Мастер-класс

Мастер-класс «Картина Кинусайга» (2 человека)

12 августа в 16:30 Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак»
от 2200 ₽
Посещение экспозиции «Творческая мастерская театрального художника Давида Боровского»
0+
Декоративно-прикладные Исторические выставки Фотография Графика Классическое искусство

Посещение экспозиции «Творческая мастерская театрального художника Давида Боровского»

12 августа в 13:00 Творческая мастерская театрального художника Боровского
Билеты
Все выставки Москвы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше