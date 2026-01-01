Концерт «Мастера прошлого»: Музыка барокко в свежем звучании

Концерт «Мастера прошлого» соединит музыку XVII и XVIII веков с искусством живой органной импровизации. В программе представлены разные национальные школы и уникальные представления о возможностях органа.

Музыка северогерманского барокко

Программу откроет прелюдия Николауса Брунса, мир северогерманского барокко, где ценились свобода, виртуозность и умение мыслить крупными музыкальными разделами. Это создаст основу для восприятия красоты барочной музыки.

Французская традиция

Затем зрителей ожидают произведения французских мастеров Пьера Дюмажа и Николя де Гриньи, в которых важную роль играет тембровая палитра органа. Названия, такие как Tierce en taille и Récit de Cromorne, подсказывают исполнителю определенные сочетания регистров, превращая орган в настоящий ансамбль звуков. Пьесы Дюмажа входят в органную книгу 1708 года, а обработки Veni Creator де Гриньи относятся к знаменитому Livre d’orgue конца XVII века.

Итальянская токката

Итальянскую линию представит Toccata nona Джироламо Фрескобальди. Этот жанр вырос из свободной клавишной игры и сохраняет ощущение непосредственного рождения музыки под руками исполнителя. Быстрые пассажи и неожиданные гармонические повороты делают токкату особенно выразительной, а Toccata nona входит в первую книгу токкат, изданную в 1615 году.

Заключительная часть

Главная интрига концерта возникнет в его заключительной части. Карло Массимо создаст прелюдию-импровизацию в стиле Баха, после которой прозвучит настоящая баховская хоральная прелюдия Vater unser im Himmelreich, BWV 682. Исполнитель продолжит музыкальный диалог собственной фугой-импровизацией на тему хорала, что позволит слушателям услышать, как старинный стиль становится живым языком современного музыканта.

Исполнитель

Карло Массимо (орган, Шотландия) — молодой, но уже признанный органист, который в 2026 году стал победителем Национального конкурса органной импровизации Американской гильдии органистов.

Программа концерта

Николаус Брунс (1665–1697) — Прелюдия in G

Пьер Дюмаж (1674–1751) — Три пьесы из Suite du premier ton (1708): Tierce en taille, Récit, Grand Jeu

Ян Питерсзон Свелинк (1562–1621) — Ballo del Granduca, SwWV 319

Николя де Гриньи (1672–1703) — Две части из гимна Veni Creator из Livre d’orgue (1699): Récit de Cromorne, Fugue à 5

Джироламо Фрескобальди (1583–1643) — Toccata nona, F 2.09 из сборника Toccate e partite d’intavolatura di cimbalo (1615)

Шарль Пирой (ок. 1665–1724) — La Béatitude из Pièces choisies (1712)

Карло Массимо — Прелюдия-импровизация в стиле Иоганна Себастьяна Баха

Иоганн Себастьян Бах (1685–1750) — Хоральная прелюдия Vater unser im Himmelreich, BWV 682 из Clavierübung III

Карло Массимо — Фуга-импровизация на тему Vater unser im Himmelreich в стиле Иоганна Себастьяна Баха

В этом концерте орган, как инструмент, продолжит жить, объединяя прошлое и настоящее.