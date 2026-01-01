Концерт «Мастера прошлого» соединит музыку XVII и XVIII веков с искусством живой органной импровизации. В программе представлены разные национальные школы и уникальные представления о возможностях органа.
Программу откроет прелюдия Николауса Брунса, мир северогерманского барокко, где ценились свобода, виртуозность и умение мыслить крупными музыкальными разделами. Это создаст основу для восприятия красоты барочной музыки.
Затем зрителей ожидают произведения французских мастеров Пьера Дюмажа и Николя де Гриньи, в которых важную роль играет тембровая палитра органа. Названия, такие как Tierce en taille и Récit de Cromorne, подсказывают исполнителю определенные сочетания регистров, превращая орган в настоящий ансамбль звуков. Пьесы Дюмажа входят в органную книгу 1708 года, а обработки Veni Creator де Гриньи относятся к знаменитому Livre d’orgue конца XVII века.
Итальянскую линию представит Toccata nona Джироламо Фрескобальди. Этот жанр вырос из свободной клавишной игры и сохраняет ощущение непосредственного рождения музыки под руками исполнителя. Быстрые пассажи и неожиданные гармонические повороты делают токкату особенно выразительной, а Toccata nona входит в первую книгу токкат, изданную в 1615 году.
Главная интрига концерта возникнет в его заключительной части. Карло Массимо создаст прелюдию-импровизацию в стиле Баха, после которой прозвучит настоящая баховская хоральная прелюдия Vater unser im Himmelreich, BWV 682. Исполнитель продолжит музыкальный диалог собственной фугой-импровизацией на тему хорала, что позволит слушателям услышать, как старинный стиль становится живым языком современного музыканта.
Карло Массимо (орган, Шотландия) — молодой, но уже признанный органист, который в 2026 году стал победителем Национального конкурса органной импровизации Американской гильдии органистов.
В этом концерте орган, как инструмент, продолжит жить, объединяя прошлое и настоящее.