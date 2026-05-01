Мастера Ars nova

Концерт в Петербургском музее музыки

Приглашаем вас на уникальный концерт в музее музыки в Санкт-Петербурге, где вы сможете услышать произведения выдающихся композиторов XIV века — Франческо Ландини, Якопо да Болонья и Гильома де Машо. На концерте будут исполнены композиции на копиях инструментов, характерных для этого времени.

Любовь в музыке XIV века

Что же такое «любовь» в песнях итальянских и французских композиторов XIV века? Как писал Гильом де Машо: «музыкальному стилю Ars nova выпало дать очертанья новым нежным любовным напевам». Этот стиль развивался параллельно с поэтическим «сладостным новым стилем», который акцентирует внимание на образе возлюбленной. В Италии это была «донна», в Франции — «дама». Образ «сладостного стиля» символизирует внешний и внутренний идеал, сравнимый с ангелом, оставляющим след в душе любящего человека.

Исполнители

Концерт представит ансамбль «Lauda novella», в который входят:

Христина Тонких (вокал, пандеретта)

Юлия Турнаева (блокфлейты, псалтериум, средневековая волынка)

Саша Йомер (гиттерн, аль-уд, рамочный барабан)

Ия Быркова (виела)

Продолжительность концерта

Концерт продлится 1 час и обещает стать незабываемым событием для всех ценителей музыкального искусства.