Творческие мастер-классы в Бужаровском Доме культуры

В Бужаровском Доме культуры открываются уникальные творческие мастер-классы для всех желающих. Здесь как дети, так и взрослые могут проявить свои таланты и научиться новым навыкам.

Разнообразие мастер-классов

Посетители смогут попробовать себя в следующих направлениях:

Лепка из воздушного пластилина

Работа с эпоксидной смолой

Декорирование изделий из гипса

Создание украшений из полимерной глины

Изготовление кашпо

Каждый мастер-класс создает уникальную атмосферу и способствует развитию творческих навыков. Это отличный способ провести время с пользой, попробовать себя в каком-то новом ремесле и познакомиться с интересными людьми, разделяющими ваши увлечения.

Присоединяйтесь и окунитесь в мир творчества вместе с нами!