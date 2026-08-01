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Мастер-классы в Бужарово
Билеты от 500₽
Киноафиша Мастер-классы в Бужарово

Мастер-классы в Бужарово

6+
Возраст 6+
Билеты от 500₽

О выставке

Творческие мастер-классы в Бужаровском Доме культуры

В Бужаровском Доме культуры открываются уникальные творческие мастер-классы для всех желающих. Здесь как дети, так и взрослые могут проявить свои таланты и научиться новым навыкам.

Разнообразие мастер-классов

Посетители смогут попробовать себя в следующих направлениях:

  • Лепка из воздушного пластилина
  • Работа с эпоксидной смолой
  • Декорирование изделий из гипса
  • Создание украшений из полимерной глины
  • Изготовление кашпо

Каждый мастер-класс создает уникальную атмосферу и способствует развитию творческих навыков. Это отличный способ провести время с пользой, попробовать себя в каком-то новом ремесле и познакомиться с интересными людьми, разделяющими ваши увлечения.

Присоединяйтесь и окунитесь в мир творчества вместе с нами!

Купить билет на выставка Мастер-классы в Бужарово

Помощь с билетами
Август
16 августа воскресенье
09:00
Бужаровский ДК Москва, Истринский р-н, с. Бужарово, Центральная, 1
от 500 ₽
17 августа понедельник
09:00
Бужаровский ДК Москва, Истринский р-н, с. Бужарово, Центральная, 1
от 500 ₽
18 августа вторник
09:00
Бужаровский ДК Москва, Истринский р-н, с. Бужарово, Центральная, 1
от 500 ₽
19 августа среда
09:00
Бужаровский ДК Москва, Истринский р-н, с. Бужарово, Центральная, 1
от 500 ₽
20 августа четверг
09:00
Бужаровский ДК Москва, Истринский р-н, с. Бужарово, Центральная, 1
от 500 ₽
21 августа пятница
09:00
Бужаровский ДК Москва, Истринский р-н, с. Бужарово, Центральная, 1
от 500 ₽
22 августа суббота
09:00
Бужаровский ДК Москва, Истринский р-н, с. Бужарово, Центральная, 1
от 500 ₽
23 августа воскресенье
09:00
Бужаровский ДК Москва, Истринский р-н, с. Бужарово, Центральная, 1
от 500 ₽
24 августа понедельник
09:00
Бужаровский ДК Москва, Истринский р-н, с. Бужарово, Центральная, 1
от 500 ₽
25 августа вторник
09:00
Бужаровский ДК Москва, Истринский р-н, с. Бужарово, Центральная, 1
от 500 ₽
26 августа среда
09:00
Бужаровский ДК Москва, Истринский р-н, с. Бужарово, Центральная, 1
от 500 ₽
27 августа четверг
09:00
Бужаровский ДК Москва, Истринский р-н, с. Бужарово, Центральная, 1
от 500 ₽
28 августа пятница
09:00
Бужаровский ДК Москва, Истринский р-н, с. Бужарово, Центральная, 1
от 500 ₽
29 августа суббота
09:00
Бужаровский ДК Москва, Истринский р-н, с. Бужарово, Центральная, 1
от 500 ₽
30 августа воскресенье
09:00
Бужаровский ДК Москва, Истринский р-н, с. Бужарово, Центральная, 1
от 500 ₽
31 августа понедельник
09:00
Бужаровский ДК Москва, Истринский р-н, с. Бужарово, Центральная, 1
от 500 ₽

В ближайшие дни

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