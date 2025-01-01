Мастер-классы для детей в Заповедных кварталах

Заповедные кварталы Нижнего Новгорода приглашают детей на увлекательные мастер-классы, которые проведёт актёр, режиссёр и педагог Лев Харламов. Эти занятия подарят ребятам уникальную возможность познакомиться с основами профессионального актёрского мастерства.

Что ждёт участников?

В ходе мастер-класса участники будут развивать внимание к себе и партнёрам по сценической площадке. Всё это будет происходить в форме игр и состязаний, что сделает обучение ещё более увлекательным. Дети смогут экспериментировать с превращением в различных персонажей: от животных до явлений природы и даже предметов.

Зачем это нужно?

Обучение в такой динамичной форме помогает развить фантазию, выразительность и умение существовать в непривычных обстоятельствах. Дети не только узнают больше о театре, но и научатся работать в команде, что пригодится им и в жизни.

О ведущем

Лев Харламов – лауреат многочисленных премий в области театра, литературы, СМИ и социальной сферы. Дважды удостоенный премии Нижнего Новгорода, он обладает богатым опытом, который с радостью передаст участникам мастер-класса.

Не упустите возможность подарить своему ребёнку незабываемые впечатления и новые знания!