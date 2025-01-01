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Мастер-класс
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Спектакль Мастер-класс

Постановка
Театр им. Вахтангова 16+
Продолжительность 2 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Спектакль по пьесе Терренса Макнелли «Письма из тишины»

Уроки великой Марии Каллас

В спектакле Мария Каллас, воплощённая актрисой Людмилой Максаковой, даёт мастер-классы своим студентам. Каллас делится с ними своим пониманием искусства: владением эмоциями, честностью на сцене и глубоким знанием внутреннего мира героя. Этот спектакль — образец «вахтанговского направления», которое можно ощутить, наблюдая за игрой Максаковой.

Встреча Людмилы Максаковой и Сергея Яшина

Режиссёр Сергей Яшин вспоминает долгожданную встречу с Людмилой Максаковой. По его словам, они дружат более 30 лет и давно мечтали о совместной работе. Звонок Максаковой с предложением создать спектакль стал для него радостной неожиданностью. Пьеса «Мастер-класс» оказалась глубоко созвучной судьбам обоих.

Долгая дорога к «Мастер-классу»

Людмила Максакова отмечает, что выбор пьес для актёров в Театре Вахтангова часто был результатом труда заведующей литературной частью Людмилы Остропольской, которая предложила ей «Мастер-класс» 15 лет назад. Однако работа не состоялась, и лишь спустя годы у Максаковой появилась возможность вернуться к этой роли.

Легенда мировой оперы — Мария Каллас

Мария Каллас (1923–1977) считается одной из величайших оперных певиц XX века. Её уникальный голос с диапазоном от колоратурного сопрано до меццо-сопрано позволял ей исполнять самые разнообразные партии мирового репертуара. Преобразовав оперу в драматический театр, она заставляла зрителей ощущать каждую эмоцию в музыке.

Судьба Марии Каллас

Жизнь Каллас стала настоящей трагедией. Её бурный роман с миллиардером Аристотелем Онассисом, закончившийся отказом от неё накануне венчания, крушение надежд на личное счастье и потеря голоса сделали её судьбу не менее драматичной, чем партии, которые она исполняла на сцене.

Режиссер
Сергей Яшин
В ролях
Людмила Максакова
Олег Макаров
Евгений Кравченко
Евгения Ивашова
Мария Волкова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
26 сентября
Театр им. Вахтангова. Новая сцена и Арт-кафе Москва, Арбат, 24
19:30 от 1000 ₽

Фотографии

Мастер-класс Мастер-класс Мастер-класс Мастер-класс Мастер-класс Мастер-класс Мастер-класс Мастер-класс

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