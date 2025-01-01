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О концерте/спектакле

Творческие мастер-классы в Глебовском Доме культуры

Каждый мастер-класс в Глебовском Доме культуры создает живую атмосферу и способствует развитию конкретных навыков. Здесь вы сможете окунуться в мир творчества и самовыражения.

Разнообразие мастер-классов

В нашем Доме культуры проходят мастер-классы на любой вкус:

  • Художественные: лепка из глины, резьба по дереву.
  • Музыкальные: изучение различных музыкальных инструментов и стилей.
  • Спортивные: занятия по йоге, фитнесу и другим видам спорта.
  • Развивающие: шахматы, иностранные языки.
  • Кулинарные: уроки по приготовлению блюд разных кухонь мира.
  • Интеллектуальные: тренинги и семинары по саморазвитию.

Творческие увлечения для всех

Мастер-классы организованы как для детей, так и для взрослых. Вы можете научиться декорировать шопперы, создавать украшения из полимерной глины или даже изготовить свечи из вощины.

Не упустите возможность развить свои навыки и провести время в творческой атмосфере! Присоединяйтесь к нам и откройте для себя новые горизонты творчества!

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
24 июля
Глебовский ДК Москва, Истринский р-н, пос. Глебовский, Октябрьская, 58а
10:00 от 300 ₽
25 июля
Глебовский ДК Москва, Истринский р-н, пос. Глебовский, Октябрьская, 58а
10:00 от 300 ₽
26 июля
Глебовский ДК Москва, Истринский р-н, пос. Глебовский, Октябрьская, 58а
10:00 от 300 ₽
27 июля
Глебовский ДК Москва, Истринский р-н, пос. Глебовский, Октябрьская, 58а
10:00 от 300 ₽
28 июля
Глебовский ДК Москва, Истринский р-н, пос. Глебовский, Октябрьская, 58а
10:00 от 300 ₽
29 июля
Глебовский ДК Москва, Истринский р-н, пос. Глебовский, Октябрьская, 58а
10:00 от 300 ₽
30 июля
Глебовский ДК Москва, Истринский р-н, пос. Глебовский, Октябрьская, 58а
10:00 от 300 ₽
31 июля
Глебовский ДК Москва, Истринский р-н, пос. Глебовский, Октябрьская, 58а
10:00 от 300 ₽
1 августа
Глебовский ДК Москва, Истринский р-н, пос. Глебовский, Октябрьская, 58а
10:00 от 300 ₽
2 августа
Глебовский ДК Москва, Истринский р-н, пос. Глебовский, Октябрьская, 58а
10:00 от 300 ₽
3 августа
Глебовский ДК Москва, Истринский р-н, пос. Глебовский, Октябрьская, 58а
10:00 от 300 ₽
4 августа
Глебовский ДК Москва, Истринский р-н, пос. Глебовский, Октябрьская, 58а
10:00 от 300 ₽
5 августа
Глебовский ДК Москва, Истринский р-н, пос. Глебовский, Октябрьская, 58а
10:00 от 300 ₽
6 августа
Глебовский ДК Москва, Истринский р-н, пос. Глебовский, Октябрьская, 58а
10:00 от 300 ₽
7 августа
Глебовский ДК Москва, Истринский р-н, пос. Глебовский, Октябрьская, 58а
10:00 от 300 ₽
8 августа
Глебовский ДК Москва, Истринский р-н, пос. Глебовский, Октябрьская, 58а
10:00 от 300 ₽
9 августа
Глебовский ДК Москва, Истринский р-н, пос. Глебовский, Октябрьская, 58а
10:00 от 300 ₽
10 августа
Глебовский ДК Москва, Истринский р-н, пос. Глебовский, Октябрьская, 58а
10:00 от 300 ₽
11 августа
Глебовский ДК Москва, Истринский р-н, пос. Глебовский, Октябрьская, 58а
10:00 от 300 ₽
12 августа
Глебовский ДК Москва, Истринский р-н, пос. Глебовский, Октябрьская, 58а
10:00 от 300 ₽
13 августа
Глебовский ДК Москва, Истринский р-н, пос. Глебовский, Октябрьская, 58а
10:00 от 300 ₽
14 августа
Глебовский ДК Москва, Истринский р-н, пос. Глебовский, Октябрьская, 58а
10:00 от 300 ₽
15 августа
Глебовский ДК Москва, Истринский р-н, пос. Глебовский, Октябрьская, 58а
10:00 от 300 ₽
16 августа
Глебовский ДК Москва, Истринский р-н, пос. Глебовский, Октябрьская, 58а
10:00 от 300 ₽
17 августа
Глебовский ДК Москва, Истринский р-н, пос. Глебовский, Октябрьская, 58а
10:00 от 300 ₽
18 августа
Глебовский ДК Москва, Истринский р-н, пос. Глебовский, Октябрьская, 58а
10:00 от 300 ₽
19 августа
Глебовский ДК Москва, Истринский р-н, пос. Глебовский, Октябрьская, 58а
10:00 от 300 ₽
20 августа
Глебовский ДК Москва, Истринский р-н, пос. Глебовский, Октябрьская, 58а
10:00 от 300 ₽
21 августа
Глебовский ДК Москва, Истринский р-н, пос. Глебовский, Октябрьская, 58а
10:00 от 300 ₽

В ближайшие дни

Игровая программа «День в спецназе»
16+
Интерактивный
Игровая программа «День в спецназе»
29 сентября в 19:00 Бункер-42 на Таганке
от 67000 ₽
Океанариум. Входной билет
0+
Интерактивный Экскурсия
Океанариум. Входной билет
2 августа в 10:00 Океанариум в ТРЦ «Рио»
Билеты
Ильинское. Музей материнства и младенчества
16+
Исторические выставки
Ильинское. Музей материнства и младенчества
11 декабря в 18:00 Музей материнства и младенчества
от 70 ₽
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