Каждый мастер-класс в Глебовском Доме культуры создает живую атмосферу и способствует развитию конкретных навыков. Здесь вы сможете окунуться в мир творчества и самовыражения.
В нашем Доме культуры проходят мастер-классы на любой вкус:
Мастер-классы организованы как для детей, так и для взрослых. Вы можете научиться декорировать шопперы, создавать украшения из полимерной глины или даже изготовить свечи из вощины.
Не упустите возможность развить свои навыки и провести время в творческой атмосфере! Присоединяйтесь к нам и откройте для себя новые горизонты творчества!