Мастер-класс по театральной музыке с Еленой Блажеевой

Музыка вокруг нас: у каждого дня, даже времени года, есть своя мелодия. Актриса Елена Блажеева приглашает детей и их родителей прислушаться к музыке спектаклей и поразмышлять о её роли в театре. На мастер-классе мы погрузимся в мир театральной музыки и попробуем узнать о ней больше.

Знакомство с театральной музыкой

Музыка является неотъемлемой частью спектакля. Она задаёт ритм и тон, создаёт настроение, атмосферу и место действия, а также раскрывает характеры героев и их движения. Композитор, работая с текстом пьесы, создает музыкальное сопровождение, которое становится ключевым элементом постановки.

Уникальные инструменты и звуки

На мастер-классе юные зрители встретятся с необычными инструментами, которые производят удивительные звуки. Елена Блажеева знакомит участников с музыкой и песнями из наших спектаклей. Для постановки «СемьЯ» она создала волшебный мир звуков, который помогает раскрыть характеры героев и передать их манеру поведения.

Звуки природы и сказочные образы

Музыка, написанная Еленой Валерьевной, рисует яркие образы: утреннее пробуждение солнца, пение первых птиц, звуки колокольчиков коров, дыхание ветра в кронах деревьев и зажигающиеся на небосводе звёзды. Каждый из этих звуков добавляет свою уникальную ноту в атмосферу спектакля.

Приходите и узнайте больше о магии театральной музыки!

Встречаемся в малом зале. Мест немного, а волшебства хватит на всех. Выбирайте дату и покупайте билеты на мастер-класс.