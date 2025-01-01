Меню
Мастер-класс «Знакомство с актерским мастерством»
Билеты от 1500₽
Урок актерского мастерства с Юлией Богданович

Не упустите возможность пройти урок актерского мастерства, который проведет талантливая актриса Юлия Богданович. Этот мастер-класс станет настоящей находкой для всех желающих развить свои актерские навыки и разобраться в философии профессии.

Работа над собой

Для актера "работа над собой" — это не просто фраза, но настоящая философия. Каждый может стать уверенным и убедительным, если овладеет необходимыми навыками. В этом занятии вас ждет множество полезных инструментов и техник, которые помогут справиться с волнением и избавиться от зажимов в теле во время общения и выступлений.

Что вас ждет на занятии?

Вы познакомитесь с методами актерской практики, охватывающими такие сферы, как:

  • речь и голос
  • пластика и ритмика
  • работа с эмоциями и чувствами

Занятие включает в себя психофизическую разминку, речевые упражнения, работу со звуком и текстом, а также этюды и репетиции в условиях настоящего действующего театра.

Полезные советы

Не забудьте взять с собой удобную одежду и сменную обувь — это сделает ваше участие в мастер-классе более комфортным.

График занятий

Уроки пройдут:

  • 01 октября в 19:00
  • 08 октября в 19:00
  • 15 октября в 19:00
  • 22 октября в 19:00

Приходите, познайте новое о себе и откройте для себя мир актерского мастерства!

Октябрь
8 октября среда
19:00
Дом-музей Щепкина Москва, Щепкина, 47, стр. 2
от 1500 ₽
15 октября среда
19:00
Дом-музей Щепкина Москва, Щепкина, 47, стр. 2
от 1500 ₽
22 октября среда
19:00
Дом-музей Щепкина Москва, Щепкина, 47, стр. 2
от 1500 ₽

