Не упустите возможность пройти урок актерского мастерства, который проведет талантливая актриса Юлия Богданович. Этот мастер-класс станет настоящей находкой для всех желающих развить свои актерские навыки и разобраться в философии профессии.
Для актера "работа над собой" — это не просто фраза, но настоящая философия. Каждый может стать уверенным и убедительным, если овладеет необходимыми навыками. В этом занятии вас ждет множество полезных инструментов и техник, которые помогут справиться с волнением и избавиться от зажимов в теле во время общения и выступлений.
Вы познакомитесь с методами актерской практики, охватывающими такие сферы, как:
Занятие включает в себя психофизическую разминку, речевые упражнения, работу со звуком и текстом, а также этюды и репетиции в условиях настоящего действующего театра.
Не забудьте взять с собой удобную одежду и сменную обувь — это сделает ваше участие в мастер-классе более комфортным.
Уроки пройдут:
Приходите, познайте новое о себе и откройте для себя мир актерского мастерства!