Мастер-класс для детей в мемориальном музее Давида Боровского

В Мемориальном музее «Творческая мастерская театрального художника Давида Боровского» пройдет мастер-класс для детей в рамках цикла встреч «Каникулы в мастерской театрального художника». Это уникальное событие позволит юным участникам почувствовать себя настоящими волшебниками театра.

Создание маленького театрального мира

Во время мастер-класса участники создадут свой собственный театральный мир, разместив сцену в спичечном коробке. Это дает возможность реализовать самые смелые идеи и научиться основам сценического дизайна.

Знакомство с художественным оформлением

Перед началом работы ребята познакомятся с макетами спектаклей. Они узнают о том, как художники-сценографы работают с пространством и из каких материалов создают персонажей и предметы для будущих постановок.

Мастер-класс станет интересным опытом для детей, увлеченных театром и творчеством, и подарит им возможность проявить свою фантазию.

Источник: bakhrushinmuseum.ru