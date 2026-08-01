В Мемориальном музее «Творческая мастерская театрального художника Давида Боровского» пройдет мастер-класс для детей в рамках цикла встреч «Каникулы в мастерской театрального художника». Это уникальное событие позволит юным участникам почувствовать себя настоящими волшебниками театра.
Во время мастер-класса участники создадут свой собственный театральный мир, разместив сцену в спичечном коробке. Это дает возможность реализовать самые смелые идеи и научиться основам сценического дизайна.
Перед началом работы ребята познакомятся с макетами спектаклей. Они узнают о том, как художники-сценографы работают с пространством и из каких материалов создают персонажей и предметы для будущих постановок.
Мастер-класс станет интересным опытом для детей, увлеченных театром и творчеством, и подарит им возможность проявить свою фантазию.
Источник: bakhrushinmuseum.ru