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Мастер-класс «Вселенная в коробочке» (для детей 6-10 лет)
Билеты от 700₽
Киноафиша Мастер-класс «Вселенная в коробочке» (для детей 6-10 лет)

Мастер-класс «Вселенная в коробочке» (для детей 6-10 лет)

6+
Продолжительность 60 минут
Возраст 6+
Билеты от 700₽

О выставке

Мастер-класс для детей в мемориальном музее Давида Боровского

В Мемориальном музее «Творческая мастерская театрального художника Давида Боровского» пройдет мастер-класс для детей в рамках цикла встреч «Каникулы в мастерской театрального художника». Это уникальное событие позволит юным участникам почувствовать себя настоящими волшебниками театра.

Создание маленького театрального мира

Во время мастер-класса участники создадут свой собственный театральный мир, разместив сцену в спичечном коробке. Это дает возможность реализовать самые смелые идеи и научиться основам сценического дизайна.

Знакомство с художественным оформлением

Перед началом работы ребята познакомятся с макетами спектаклей. Они узнают о том, как художники-сценографы работают с пространством и из каких материалов создают персонажей и предметы для будущих постановок.

Мастер-класс станет интересным опытом для детей, увлеченных театром и творчеством, и подарит им возможность проявить свою фантазию.

Источник: bakhrushinmuseum.ru

Купить билет на выставка Мастер-класс «Вселенная в коробочке» (для детей 6-10 лет)

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Август
19 августа среда
14:00
Творческая мастерская театрального художника Боровского Москва, Б.Афанасьевский пер., 3, стр. 4–6
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