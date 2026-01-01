Мастер-класс по бумагопластике для детей в Москве

Приглашаем детей и их родителей на мастер-класс «Ёжик». Это занятие позволит освоить технику бумагопластики и создать собственную объёмную композицию. В ходе занятия участники будут работать с фактурными элементами и оформлять композиции с натуральными материалами, такими как листья, грибы и ягоды.

Что вас ждёт на мастер-классе?

Учебный процесс будет включать пошаговое выполнение работы. Каждый участник создаст свою уникальную аппликацию «Ёжик», получая не только новые знания, но и готовую работу на выходе.

Польза участия

Мастер-класс направлен на развитие мелкой моторики и пространственного мышления. Кроме того, он проходит в творческой атмосфере, что способствует развитию творческих навыков у детей.

Информация для участников

Участие бесплатное, возрастное ограничение – 4+. Количество мест ограничено, поэтому рекомендуем заранее записаться.