Мастер-класс по созданию украшений от бренда FROMFLOM

Прикоснитесь к искусству ручной работы и создайте уникальное украшение, наполненное смыслом и частичкой своей души! Дизайнер бренда FROMFLOM приглашает вас на мастер-класс, который пройдет в роскошных интерьерах особняка Серебрякова.

Что вас ждет на мастер-классе?

Узнать о различных видах жемчуга и особенностях работы с ним.

Освоить базовые техники сборки украшений.

Подобрать жемчуг, подвески и дизайн по вашему вкусу.

Создать собственное украшение — серьги или чокер.

Все необходимые материалы включены в стоимость участия. Мастер-класс подходит как для новичков, так и для тех, кто хочет попробовать себя в творчестве.

Детали мероприятия

После завершения мастер-класса вы сможете забрать готовое изделие с собой в красивой упаковке. Продолжительность мероприятия составляет 1 час 30 минут, а количество мест ограничено. Не упустите возможность создать что-то уникальное!