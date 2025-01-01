Прикоснитесь к искусству ручной работы и создайте уникальное украшение, наполненное смыслом и частичкой своей души! Дизайнер бренда FROMFLOM приглашает вас на мастер-класс, который пройдет в роскошных интерьерах особняка Серебрякова.
Все необходимые материалы включены в стоимость участия. Мастер-класс подходит как для новичков, так и для тех, кто хочет попробовать себя в творчестве.
После завершения мастер-класса вы сможете забрать готовое изделие с собой в красивой упаковке. Продолжительность мероприятия составляет 1 час 30 минут, а количество мест ограничено. Не упустите возможность создать что-то уникальное!