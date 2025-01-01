Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Мастер-класс «Украшения из жемчуга своими руками» в особняке Серебрякова
Киноафиша Мастер-класс «Украшения из жемчуга своими руками» в особняке Серебрякова

Мастер-класс «Украшения из жемчуга своими руками» в особняке Серебрякова

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Мастер-класс по созданию украшений от бренда FROMFLOM

Прикоснитесь к искусству ручной работы и создайте уникальное украшение, наполненное смыслом и частичкой своей души! Дизайнер бренда FROMFLOM приглашает вас на мастер-класс, который пройдет в роскошных интерьерах особняка Серебрякова.

Что вас ждет на мастер-классе?

  • Узнать о различных видах жемчуга и особенностях работы с ним.
  • Освоить базовые техники сборки украшений.
  • Подобрать жемчуг, подвески и дизайн по вашему вкусу.
  • Создать собственное украшение — серьги или чокер.

Все необходимые материалы включены в стоимость участия. Мастер-класс подходит как для новичков, так и для тех, кто хочет попробовать себя в творчестве.

Детали мероприятия

После завершения мастер-класса вы сможете забрать готовое изделие с собой в красивой упаковке. Продолжительность мероприятия составляет 1 час 30 минут, а количество мест ограничено. Не упустите возможность создать что-то уникальное!

Купить билет на выставка

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 14 сентября
Особняк Серебрякова Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 166
14:00 от 6900 ₽

Фотографии

Мастер-класс «Украшения из жемчуга своими руками» в особняке Серебрякова Мастер-класс «Украшения из жемчуга своими руками» в особняке Серебрякова Мастер-класс «Украшения из жемчуга своими руками» в особняке Серебрякова Мастер-класс «Украшения из жемчуга своими руками» в особняке Серебрякова Мастер-класс «Украшения из жемчуга своими руками» в особняке Серебрякова Мастер-класс «Украшения из жемчуга своими руками» в особняке Серебрякова

В ближайшие дни

Зима в Метаверсово
6+
Интерактивный Современное искусство
Зима в Метаверсово
11 сентября в 12:00 Культурный квартал «Брусницын»
от 300 ₽
МАФ. Основная экспозиция
6+
Инсталляция Современное искусство
МАФ. Основная экспозиция
7 августа в 14:00 Музей «Арт и факты»
от 300 ₽
Добро пожаловать в волшебный мир Хаяо Миядзаки!
6+
Инсталляция Интерактивный Современное искусство
Добро пожаловать в волшебный мир Хаяо Миядзаки!
11 сентября в 12:00 Культурный квартал «Брусницын»
от 490 ₽
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше