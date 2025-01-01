Приглашаем вас на уникальное игровое событие — арома-лото, где вы сможете познакомиться с удивительным миром ароматов и их влиянием на наше восприятие. Это мероприятие позволит вам не только развить свои обонятельные способности, но и узнать, как различные ароматы могут влиять на наше настроение и концентрацию.
В ходе игры вы узнаете:
Также в рамках арома-лото мы предложим вам угадать 14 различных источников ароматов. Это будет не только увлекательно, но и познавательно!
В завершение мероприятия каждый участник получит арома-амулет. Мы предоставим вам фигурку из глины, обожженной на низких температурах, что позволит аромату сохраняться долго. На эту фигурку будет нанесено эфирное масло, которое вы сможете забрать с собой в качестве приятного воспоминания о нашем музее.
Продолжительность: 45 минут
Возрастная категория: 6+
Не упустите возможность погрузиться в мир ароматов и насладиться уникальным опытом!