Арома-лото: Путешествие в мир запахов. Интерактивное событие в музее "В тишине" в Нижнем Новгороде

Приглашаем вас на уникальное игровое событие — арома-лото, где вы сможете познакомиться с удивительным миром ароматов и их влиянием на наше восприятие. Это мероприятие позволит вам не только развить свои обонятельные способности, но и узнать, как различные ароматы могут влиять на наше настроение и концентрацию.

Что вас ждет?

В ходе игры вы узнаете:

Как характер влияет на восприятие запахов;

Какой аромат способствует концентрации;

Какой, наоборот, помогает расслабиться.

Также в рамках арома-лото мы предложим вам угадать 14 различных источников ароматов. Это будет не только увлекательно, но и познавательно!

Памятный арома-амулет

В завершение мероприятия каждый участник получит арома-амулет. Мы предоставим вам фигурку из глины, обожженной на низких температурах, что позволит аромату сохраняться долго. На эту фигурку будет нанесено эфирное масло, которое вы сможете забрать с собой в качестве приятного воспоминания о нашем музее.

Подробная информация

Продолжительность: 45 минут

Возрастная категория: 6+

Не упустите возможность погрузиться в мир ароматов и насладиться уникальным опытом!