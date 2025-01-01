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Мастер-класс «Угадай аромат»
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Мастер-класс «Угадай аромат»

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Арома-лото: Путешествие в мир запахов. Интерактивное событие в музее "В тишине" в Нижнем Новгороде

Приглашаем вас на уникальное игровое событие — арома-лото, где вы сможете познакомиться с удивительным миром ароматов и их влиянием на наше восприятие. Это мероприятие позволит вам не только развить свои обонятельные способности, но и узнать, как различные ароматы могут влиять на наше настроение и концентрацию.

Что вас ждет?

В ходе игры вы узнаете:

  • Как характер влияет на восприятие запахов;
  • Какой аромат способствует концентрации;
  • Какой, наоборот, помогает расслабиться.

Также в рамках арома-лото мы предложим вам угадать 14 различных источников ароматов. Это будет не только увлекательно, но и познавательно!

Памятный арома-амулет

В завершение мероприятия каждый участник получит арома-амулет. Мы предоставим вам фигурку из глины, обожженной на низких температурах, что позволит аромату сохраняться долго. На эту фигурку будет нанесено эфирное масло, которое вы сможете забрать с собой в качестве приятного воспоминания о нашем музее.

Подробная информация

Продолжительность: 45 минут

Возрастная категория: 6+

Не упустите возможность погрузиться в мир ароматов и насладиться уникальным опытом!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Нижний Новгород, 26 июля
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
18:00 от 700 ₽
Нижний Новгород, 27 июля
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
10:00 от 700 ₽ 12:00 от 700 ₽ 14:00 от 700 ₽ 16:00 от 700 ₽ 18:00 от 700 ₽
Нижний Новгород, 28 июля
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
10:00 от 700 ₽ 12:00 от 700 ₽ 14:00 от 700 ₽ 16:00 от 700 ₽ 18:00 от 700 ₽
Нижний Новгород, 29 июля
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
10:00 от 700 ₽ 12:00 от 700 ₽ 14:00 от 700 ₽ 16:00 от 700 ₽ 18:00 от 700 ₽
Нижний Новгород, 30 июля
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
10:00 от 700 ₽ 12:00 от 700 ₽ 14:00 от 700 ₽ 16:00 от 700 ₽ 18:00 от 700 ₽
Нижний Новгород, 31 июля
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
10:00 от 700 ₽ 12:00 от 700 ₽ 14:00 от 700 ₽ 16:00 от 700 ₽ 18:00 от 700 ₽
Нижний Новгород, 1 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
10:00 от 700 ₽ 12:00 от 700 ₽ 14:00 от 700 ₽ 16:00 от 700 ₽ 18:00 от 700 ₽
Нижний Новгород, 2 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
10:00 от 700 ₽ 12:00 от 700 ₽ 14:00 от 700 ₽ 16:00 от 700 ₽ 18:00 от 700 ₽
Нижний Новгород, 3 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
10:00 от 700 ₽ 12:00 от 700 ₽ 14:00 от 700 ₽ 16:00 от 700 ₽ 18:00 от 700 ₽
Нижний Новгород, 4 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
10:00 от 700 ₽ 12:00 от 700 ₽ 14:00 от 700 ₽ 16:00 от 700 ₽ 18:00 от 700 ₽
Нижний Новгород, 5 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
10:00 от 700 ₽ 12:00 от 700 ₽ 14:00 от 700 ₽ 16:00 от 700 ₽ 18:00 от 700 ₽
Нижний Новгород, 6 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
10:00 от 700 ₽ 12:00 от 700 ₽ 14:00 от 700 ₽ 16:00 от 700 ₽ 18:00 от 700 ₽
Нижний Новгород, 7 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
10:00 от 700 ₽ 12:00 от 700 ₽ 14:00 от 700 ₽ 16:00 от 700 ₽ 18:00 от 700 ₽
Нижний Новгород, 8 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
10:00 от 700 ₽ 12:00 от 700 ₽ 14:00 от 700 ₽ 16:00 от 700 ₽ 18:00 от 700 ₽
Нижний Новгород, 9 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
10:00 от 700 ₽ 12:00 от 700 ₽ 14:00 от 700 ₽ 16:00 от 700 ₽ 18:00 от 700 ₽
Нижний Новгород, 10 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
10:00 от 700 ₽ 12:00 от 700 ₽ 14:00 от 700 ₽ 16:00 от 700 ₽ 18:00 от 700 ₽
Нижний Новгород, 11 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
10:00 от 700 ₽ 12:00 от 700 ₽ 14:00 от 700 ₽ 16:00 от 700 ₽ 18:00 от 700 ₽
Нижний Новгород, 12 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
10:00 от 700 ₽ 12:00 от 700 ₽ 14:00 от 700 ₽ 16:00 от 700 ₽ 18:00 от 700 ₽
Нижний Новгород, 13 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
10:00 от 700 ₽ 12:00 от 700 ₽ 14:00 от 700 ₽ 16:00 от 700 ₽ 18:00 от 700 ₽
Нижний Новгород, 14 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
10:00 от 700 ₽ 12:00 от 700 ₽ 14:00 от 700 ₽ 16:00 от 700 ₽ 18:00 от 700 ₽
Нижний Новгород, 15 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
10:00 от 700 ₽ 12:00 от 700 ₽ 14:00 от 700 ₽ 16:00 от 700 ₽ 18:00 от 700 ₽
Нижний Новгород, 16 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
10:00 от 700 ₽ 12:00 от 700 ₽ 14:00 от 700 ₽ 16:00 от 700 ₽ 18:00 от 700 ₽
Нижний Новгород, 17 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
10:00 от 700 ₽ 12:00 от 700 ₽ 14:00 от 700 ₽ 16:00 от 700 ₽ 18:00 от 700 ₽
Нижний Новгород, 18 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
10:00 от 700 ₽ 12:00 от 700 ₽ 14:00 от 700 ₽ 16:00 от 700 ₽ 18:00 от 700 ₽
Нижний Новгород, 19 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
10:00 от 700 ₽ 12:00 от 700 ₽ 14:00 от 700 ₽ 16:00 от 700 ₽ 18:00 от 700 ₽
Нижний Новгород, 20 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
10:00 от 700 ₽ 12:00 от 700 ₽ 14:00 от 700 ₽ 16:00 от 700 ₽ 18:00 от 700 ₽
Нижний Новгород, 21 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
10:00 от 700 ₽ 12:00 от 700 ₽ 14:00 от 700 ₽ 16:00 от 700 ₽ 18:00 от 700 ₽
Нижний Новгород, 22 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
10:00 от 700 ₽ 12:00 от 700 ₽ 14:00 от 700 ₽ 16:00 от 700 ₽ 18:00 от 700 ₽
Нижний Новгород, 23 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
10:00 от 700 ₽ 12:00 от 700 ₽ 14:00 от 700 ₽ 16:00 от 700 ₽ 18:00 от 700 ₽
Нижний Новгород, 24 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
10:00 от 700 ₽ 12:00 от 700 ₽ 14:00 от 700 ₽ 16:00 от 700 ₽ 18:00 от 700 ₽
Нижний Новгород, 25 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
10:00 от 700 ₽ 12:00 от 700 ₽ 14:00 от 700 ₽ 16:00 от 700 ₽ 18:00 от 700 ₽
Нижний Новгород, 26 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
10:00 от 700 ₽ 12:00 от 700 ₽ 14:00 от 700 ₽ 16:00 от 700 ₽ 18:00 от 700 ₽
Нижний Новгород, 27 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
10:00 от 700 ₽ 12:00 от 700 ₽ 14:00 от 700 ₽ 16:00 от 700 ₽ 18:00 от 700 ₽
Нижний Новгород, 28 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
10:00 от 700 ₽ 12:00 от 700 ₽ 14:00 от 700 ₽ 16:00 от 700 ₽ 18:00 от 700 ₽
Нижний Новгород, 29 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
10:00 от 700 ₽ 12:00 от 700 ₽ 14:00 от 700 ₽ 16:00 от 700 ₽ 18:00 от 700 ₽
Нижний Новгород, 30 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
10:00 от 700 ₽ 12:00 от 700 ₽ 14:00 от 700 ₽ 16:00 от 700 ₽ 18:00 от 700 ₽
Нижний Новгород, 31 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
10:00 от 700 ₽ 12:00 от 700 ₽ 14:00 от 700 ₽ 16:00 от 700 ₽ 18:00 от 700 ₽

В ближайшие дни

Посещение Планетария 1 в Нижнем Новгороде
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Посещение Планетария 1 в Нижнем Новгороде
3 августа в 21:00 Планетарий
от 300 ₽
Комбо: арома мастер-класс + необычная познавательная экскурсия
6+
Экскурсия Мастер-класс
Комбо: арома мастер-класс + необычная познавательная экскурсия
4 августа в 15:00 Музей «В Тишине»
от 1100 ₽
Комбо: арома мастер-класс + необычная познавательная экскурсия
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Экскурсия Мастер-класс
Комбо: арома мастер-класс + необычная познавательная экскурсия
9 августа в 12:00 Музей «В Тишине»
от 1200 ₽
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