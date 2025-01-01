Создайте свой уникальный аромат на нашем мастер-классе

У вас есть уникальная возможность погрузиться в мир создания собственного парфюма! Мастер-класс предлагает участникам познакомиться с различными ароматами, научиться их сочетать и создать индивидуальную композицию.

Что вас ждет на мастер-классе?

В основе создания твердых духов лежит грамотный выбор и смешение таких компонентов, как:

натуральный воск,

смягчающее масло ши,

микс эфирных масел (на выбор).

Посетители узнают о специфике изготовления духов и разнице между жидкими и твердыми композициями. Также вас познакомят с пирамидой аромата и ее профессиональным назначением.

Создайте и упакуйте свой аромат

Каждый участник получит возможность залить свою ароматическую композицию в баночку и красиво упаковать в пакетик. В такой упаковке сухие духи долго сохранят свой аромат, что делает их идеальными для подарка или личного использования.

Не упустите шанс стать создателем собственного аромата и окунуться в увлекательный мир парфюмерного искусства!