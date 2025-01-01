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Билеты от 1500₽
Киноафиша Мастер-класс «Твердые духи»

Мастер-класс «Твердые духи»

12+
Возраст 12+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Создайте свой уникальный аромат на нашем мастер-классе

У вас есть уникальная возможность погрузиться в мир создания собственного парфюма! Мастер-класс предлагает участникам познакомиться с различными ароматами, научиться их сочетать и создать индивидуальную композицию.

Что вас ждет на мастер-классе?

В основе создания твердых духов лежит грамотный выбор и смешение таких компонентов, как:

  • натуральный воск,
  • смягчающее масло ши,
  • микс эфирных масел (на выбор).

Посетители узнают о специфике изготовления духов и разнице между жидкими и твердыми композициями. Также вас познакомят с пирамидой аромата и ее профессиональным назначением.

Создайте и упакуйте свой аромат

Каждый участник получит возможность залить свою ароматическую композицию в баночку и красиво упаковать в пакетик. В такой упаковке сухие духи долго сохранят свой аромат, что делает их идеальными для подарка или личного использования.

Не упустите шанс стать создателем собственного аромата и окунуться в увлекательный мир парфюмерного искусства!

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
26 июля
Клуб «Оптимист». Новая сцена Москва, Ленинский просп., 150
12:00 от 1500 ₽
Культурный центр «Оптимист» Москва, просп. Вернадского, 89, корп. 4
15:30 от 1500 ₽
31 июля
Феерия Москва, 26 Бакинских Комиссаров, 12, корп. 2
18:00 от 1500 ₽
2 августа
Клуб «Оптимист». Новая сцена Москва, Ленинский просп., 150
12:00 от 1500 ₽
9 августа
Клуб «Оптимист». Новая сцена Москва, Ленинский просп., 150
15:30 от 1500 ₽
16 августа
Клуб «Оптимист». Новая сцена Москва, Ленинский просп., 150
19:00 от 1500 ₽
23 августа
Клуб «Оптимист». Новая сцена Москва, Ленинский просп., 150
15:30 от 1500 ₽
30 августа
Клуб «Оптимист». Новая сцена Москва, Ленинский просп., 150
15:30 от 1500 ₽

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