Мастер-класс по созданию новогоднего подарка

Приглашаем вас на уникальный мастер-класс в Уральском центре народного искусства! Вы научитесь создавать стильные новогодние подарки в технике «шерстяная акварель». Это замечательная возможность провести время с пользой, погрузившись в мир художественного творчества.

Мастер-класс проведет Т.В. Старовойтова, опытный наставник, который поделится своими знаниями и вдохновит вас на создание оригинальных изделий.

Что ожидает участников?

В ходе занятия вы сможете не только поработать над собственным изделием, но и найти время для диалога со своим внутренним «Я». Под руководством Т.В. Старовойтовой каждый участник изготовит красивый и уникальный подарок для своих близких.

Материалы и вход

Все необходимые материалы предоставляются организаторами, так что вам не нужно беспокоиться о подготовке. Просто приходите и погружайтесь в творчество!