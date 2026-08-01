Творческий мастер-класс «Летние акварели» в Музее искусства Санкт-Петербурга XX–XXI веков

Приглашаем вас на уникальный творческий мастер-класс в Музее искусства Санкт-Петербурга XX–XXI веков. Вы сможете остановить лето на бумаге, создав три больших акварельных цветка, каждый из которых будет отражать ваше настроение.

Креативный процесс

Не переживайте о том, как всё получится. Здесь нет места карандашу и страху: достаточно взять кисть, поставить яркое пятно, добавить воды и наблюдать, как краски самостоятельно создают лепестки. Вы сможете выбрать свою цветовую палитру — от малинового и оранжевого до лимонного и бирюзового.

Что взять с собой?

Готовые цветы вы сможете вырезать и забрать с собой. Их можно будет оформить в рамку, прикрепить на холодильник или подарить близким — тем, с кем хочется поделиться теплом летних дней.

Не упустите возможность выразить свои чувства и создать оригинальные подарки на память!