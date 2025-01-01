Приглашаем всех желающих на театральный мастер-класс, который пройдет в Нижнем Новгороде! Это уникальная возможность погрузиться в мир импровизации и развить свои актерские навыки.
В течение трех часов мы будем работать над совершенствованием навыков импровизации. Участники смогут:
Импровизация — это не только основа театрального искусства, но и отличный способ развить навыки общения и уверенности. Мастер-класс подходит как для начинающих, так и для опытных актеров, желающих освежить свои знания и навыки.
Не упустите возможность стать частью этого захватывающего мероприятия и открыть в себе новые грани творчества!