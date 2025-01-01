Меню
Мастер-класс, тренировка по импровизации
Мастер-класс, тренировка по импровизации

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Уникальный театральный мастер-класс в Нижнем Новгороде

Приглашаем всех желающих на театральный мастер-класс, который пройдет в Нижнем Новгороде! Это уникальная возможность погрузиться в мир импровизации и развить свои актерские навыки.

Что вас ждет?

В течение трех часов мы будем работать над совершенствованием навыков импровизации. Участники смогут:

  • развивать ассоциативное мышление,
  • улучшать скорость реакции,
  • оттачивать чувство юмора,
  • практиковать актерское мастерство,
  • увеличивать уверенность в себе.

Зачем участвовать?

Импровизация — это не только основа театрального искусства, но и отличный способ развить навыки общения и уверенности. Мастер-класс подходит как для начинающих, так и для опытных актеров, желающих освежить свои знания и навыки.

Не упустите возможность стать частью этого захватывающего мероприятия и открыть в себе новые грани творчества!

Октябрь
Ноябрь
Декабрь
6 октября понедельник
18:00
Improv Club Нижний Новгород, Рождественская, 10, 3 этаж
от 1000 ₽
9 октября четверг
18:00
Improv Club Нижний Новгород, Рождественская, 10, 3 этаж
от 1000 ₽
13 октября понедельник
18:00
Improv Club Нижний Новгород, Рождественская, 10, 3 этаж
от 1000 ₽
16 октября четверг
18:00
Improv Club Нижний Новгород, Рождественская, 10, 3 этаж
от 1000 ₽
20 октября понедельник
18:00
Improv Club Нижний Новгород, Рождественская, 10, 3 этаж
от 1000 ₽
23 октября четверг
18:00
Improv Club Нижний Новгород, Рождественская, 10, 3 этаж
от 1000 ₽
27 октября понедельник
18:00
Improv Club Нижний Новгород, Рождественская, 10, 3 этаж
от 1000 ₽
30 октября четверг
18:00
Improv Club Нижний Новгород, Рождественская, 10, 3 этаж
от 1000 ₽
3 ноября понедельник
18:00
Improv Club Нижний Новгород, Рождественская, 10, 3 этаж
от 1000 ₽
6 ноября четверг
18:00
Improv Club Нижний Новгород, Рождественская, 10, 3 этаж
от 1000 ₽
10 ноября понедельник
18:00
Improv Club Нижний Новгород, Рождественская, 10, 3 этаж
от 1000 ₽
13 ноября четверг
18:00
Improv Club Нижний Новгород, Рождественская, 10, 3 этаж
от 1000 ₽
17 ноября понедельник
18:00
Improv Club Нижний Новгород, Рождественская, 10, 3 этаж
от 1000 ₽
20 ноября четверг
18:00
Improv Club Нижний Новгород, Рождественская, 10, 3 этаж
от 1000 ₽
24 ноября понедельник
18:00
Improv Club Нижний Новгород, Рождественская, 10, 3 этаж
от 1000 ₽
27 ноября четверг
18:00
Improv Club Нижний Новгород, Рождественская, 10, 3 этаж
от 1000 ₽
1 декабря понедельник
18:00
Improv Club Нижний Новгород, Рождественская, 10, 3 этаж
от 1000 ₽
4 декабря четверг
18:00
Improv Club Нижний Новгород, Рождественская, 10, 3 этаж
от 1000 ₽
8 декабря понедельник
18:00
Improv Club Нижний Новгород, Рождественская, 10, 3 этаж
от 1000 ₽
11 декабря четверг
18:00
Improv Club Нижний Новгород, Рождественская, 10, 3 этаж
от 1000 ₽
15 декабря понедельник
18:00
Improv Club Нижний Новгород, Рождественская, 10, 3 этаж
от 1000 ₽
18 декабря четверг
18:00
Improv Club Нижний Новгород, Рождественская, 10, 3 этаж
от 1000 ₽
22 декабря понедельник
18:00
Improv Club Нижний Новгород, Рождественская, 10, 3 этаж
от 1000 ₽
25 декабря четверг
18:00
Improv Club Нижний Новгород, Рождественская, 10, 3 этаж
от 1000 ₽
29 декабря понедельник
18:00
Improv Club Нижний Новгород, Рождественская, 10, 3 этаж
от 1000 ₽

Все выставки Москвы
