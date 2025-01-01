Меню
Мастер-класс. Театральный художник. «Стоит избушка»
Билеты от 1200₽
Мастер-класс. Театральный художник. «Стоит избушка»

Мастер-класс. Театральный художник. «Стоит избушка»

0+
Возраст 0+
Билеты от 1200₽

О концерте/спектакле

Приглашаем детей в возрасте 4-6 лет на увлекательный мастер-клас

Приглашаем детей в возрасте 4-6 лет на увлекательный мастер-класс, посвященный одному из самых известных сказочных персонажей России — Бабе-Яге. В ходе занятия юные участники узнают о характере и быте Бабы-Яги, а также о её колдовских способностях.

Творческий подход и навыки

Мастер-класс не только познакомит детей с легендами о Бабе-Яге, но и даст возможность каждому попробовать себя в роли театрального художника. Участники создадут собственные декорации к спектаклю, позволяя проявить креативность и фантазию.

Формат и продолжительность

Длительность мастер-класса составит 90 минут. Это идеальное время для того, чтобы погрузиться в атмосферу волшебства и творчества, а также пообщаться с единомышленниками.

Не упустите возможность подарить вашему ребенку незабываемые эмоции и новые знания о сказочном мире Бабы-Яги!

Октябрь
23 октября четверг
15:00
Дом-музей Щепкина Москва, Щепкина, 47, стр. 2
от 1200 ₽

Все выставки Москвы
