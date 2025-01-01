Приглашаем детей в возрасте 4-6 лет на увлекательный мастер-клас

Приглашаем детей в возрасте 4-6 лет на увлекательный мастер-класс, посвященный одному из самых известных сказочных персонажей России — Бабе-Яге. В ходе занятия юные участники узнают о характере и быте Бабы-Яги, а также о её колдовских способностях.

Творческий подход и навыки

Мастер-класс не только познакомит детей с легендами о Бабе-Яге, но и даст возможность каждому попробовать себя в роли театрального художника. Участники создадут собственные декорации к спектаклю, позволяя проявить креативность и фантазию.

Формат и продолжительность

Длительность мастер-класса составит 90 минут. Это идеальное время для того, чтобы погрузиться в атмосферу волшебства и творчества, а также пообщаться с единомышленниками.

Не упустите возможность подарить вашему ребенку незабываемые эмоции и новые знания о сказочном мире Бабы-Яги!